Cliniques de vaccination sans rendez-vous cette semaine sur la Côte-Nord

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord poursuit sa campagne de vaccination contre la COVID-19. Des cliniques sans rendez-vous sont offertes à Baie-Comeau, Sept-Îles, Les Escoumins, Forestville et Port-Cartier du 27 juillet au 1er août.

Les vaccins utilisés dans ces cliniques de vaccination sans rendez-vous sont ceux de Pfizer et Moderna. Cependant, ils sont en quantité limitée. Il n’y aura pas de remise de coupons à moins que l’achalandage ne soit trop important.

Les cliniques qui ont lieu à Baie-Comeau se tiennent le 27 juillet de 8 h 30 à 11 h, le 29 juillet de 11 h 30 à 16 h et de 18 h à 19 h 30, ainsi que le 30 juillet de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 15 h 30, au centre Laflèche.

À Sept-Îles, elles se déroulent au Carrefour La Baie, le 29 juillet de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30, ainsi que le 30 juillet de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

Du côté des Escoumins, les cliniques de vaccination sans rendez-vous ont lieu le 28 juillet, de 14 h 30 à 18 h 30, le 29 juillet, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, ainsi que le 30 juillet, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, à la salle multifonctionnelle.

À Forestville, elles se tiennent au Centre multiservices de santé et de services sociaux de l’endroit, le 28 juillet de 10 h à 15 h, le 29 juillet de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, ainsi que le 30 juillet de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.

Pour ce qui est de Port-Cartier, les cliniques de vaccination sans rendez-vous se déroulent le 28 juillet de 16 h à 19 h 30, le 29 juillet de 12 h 30 à 16 h et de 18 h à 19 h, le 30 juillet de 12 h 30 à 16 h et de 17 h 30 à 19 h 30, ainsi que le 31 juillet, de 8 h 30 à 12 h 30, au Centre multiservices de santé et de services sociaux.