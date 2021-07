Le skateparc (à gauche) et l’aire de lancers en athlétisme devront poursuivre leur cohabitation. Le rehaussement du filet entre les deux sites fait partie des mesures qui seront prises pour sécuriser les deux endroits.

Difficile voisinage entre le skateparc et le lancer du marteau

Des marteaux et des disques en provenance de l’aire du lancer d’engins en athlétisme, entre la polyvalente des Baies et le Centre Henry-Leonard, ont récemment terminé leur course sur le béton du skateparc de Baie-Comeau, son voisin immédiat. La Ville de Baie-Comeau sécurisera l’endroit dans les prochains jours, mais indique au passage que la cohabitation entre les deux sites va continuer.

« L’aire de lancers est aménagée pour ça et elle était là bien avant le skateparc », a rappelé d’entrée de jeu le directeur du service de la culture et des loisirs de la municipalité, Carl Prévéreault. « L’aire de lancers est adéquate, mais la présence du skateparc pose maintenant un défi de plus pour sécuriser l’ensemble de l’œuvre », ajoute-t-il.

Dans ses premiers constats, M. Prévéreault a noté le filet entre les deux sites, qui doit être relevé, car certains lancers d’engins passeraient par-dessus. L’aire de lancers dans son ensemble devra aussi être prolongée. « Et on va recommander au conseil municipal l’achat d’une nouvelle cage pour les lancers, une installation désuète ».

Le directeur de service a également vu les quelques cicatrices laissées par ces engins sur le béton du skateparc. Tout laisse croire qu’il s’agit principalement d’impact du boulet du marteau, qui fait 7,25 kilos chez les garçons et 4 kg chez les filles, accroché au bout d’une chaîne d’un peu plus d’un mètre

« C’est sûr qu’on fera aussi des interventions sur le skateparc, afin d’assurer son bon état », d’enchaîner Carl Prévéreault.