Découvrez Essipit en trois escales

Dans votre prochain road trip sur la Côte-Nord, il faut planifier quelques jours à Essipit, qui vous propose un dépaysement assuré. Vacances Essipit proposent également plusieurs activités dans la communauté et sur la Haute-Côte-Nord qui vous sortiront de votre zone de confort. Voici trois escales incontournables.

Premier arrêt : le quai Des Bergeronnes

Ce n’était pas la première fois que je faisais une excursion pour voir les baleines, cependant c’était ma première expérience en zodiac. Je ne le regrette vraiment pas même si je n’ai pas trop le pied marin. J’étais même à l’avant du bateau pour m’assurer de tout voir.



Le capitaine Hugues Durocher, qui fait ce métier depuis 40 ans, nous a permis de voir plusieurs rorquals à bosse différents, des petits rorquals et des rorquals communs en plus des marsouins et des phoques gris.

Les capitaines des bateaux communiquent d’ailleurs entre eux afin de permettre aux passagers de vivre une belle

expérience. « On se donne l’information entre nous avec toutes les compagnies. Pour nous, la compétition elle se fait à terre à la billetterie pour la vente des billets.



Au large, on se connaît tous. Nous avons avantage à nous entraider. Les clients qui reviennent satisfaits font de la bonne publicité pour tout le monde. C’est ce qui fait que dans la région le taux de succès est aussi élevé. On parle d’au-delà de 90 % ».



Le secret pour sa longue carrière ? M. Durocher précise trois conditions pour aimer son travail. « Il faut bien sûr avec le pied marin, avoir les notions et être à l’aise avec la navigation. On transporte des groupes de gens donc on a une responsabilité envers eux. La deuxième condition est d’aimer les animaux et être curieux pour s’informer et être en mesure de donner le plus d’information possible à nos passagers. En troisième lieu, il faut aimer le monde puisqu’on

est en contact avec le public. »



Les conditions météo étaient aussi de notre côté. Vous pouvez faire une excursion à 12 ou 24 passagers.

Un peu d’histoire sur la communauté innue

Avant le départ pour la croisière, l’Innu Martin Gagnon nous raconte un brin d’histoire sur sa communauté. Essipit signifie rivière aux coquillages. « L’innue, la racine linguistique c’est l’algonkien. Nous sommes un peuple rieur très recevant. La présence autochtone remonte à 8000 ans ici. Nos ancêtres ont pratiqué la chasse aux phoques et la chasse à l’ours à l’automne. Les Innus des terres allaient chasser le caribou vers le nord près de Schefferville, ce qui laissait la place aux Innus des mers. »



Les Innus organisent des rassemblements l’été, ce qu’ils appellent des pow-wow. Joignez-vous à leur fête. Ils en seront très heureux.

Observer l’ours noir

Il faut se rendre à la pourvoirie des Lacs à Jimmy à 8 kilomètres à l’est de Tadoussac pour observer l’ours noir dans son habitat naturel avec l’ami des ours et guide expérimenté David Jourdain. L’activité se fait en soirée puisque c’est le moment où l’ours est plus actif. Il suffit de suivre le guide avec sa voiture qui nous mène à un abri d’où on peut observer les ours. J’ai pu en voir six différents, dont un qui est venu nous rejoindre sur le chemin.





En 15 ans, David Jourdain a développé une relation spéciale avec les ours. Chaque soir, il leur apporte du poisson et un peu de gâteau puisqu’ils adorent le sucre. « J’ai vraiment eu de bons moments durant toutes ces années, il y a eu une femelle qui s’est approchée de moi et qui m’a présenté ses petits. J’ai aussi vu une mère avec ses trois bébés qui n’a pas bougé alors que je vidais le gâteau et elle était à deux mètres. C’était vraiment beau. Chaque soirée, je vis une expérience différente. Je commence un mois avant chaque printemps pour les habituer. C’est à ce moment que je vois s’ils ont survécu à l’hiver. Je les reconnais par leur pelage et leurs habitudes. »



L’observation se fait sept jours sur sept du 15 juin à la fin septembre.

Saviez-vous que les ours sont rapides, ils peuvent atteindre 55 km/h.

Cinq conseils si vous voyez un ours noir

Voici cinq conseils dans le cas où vous rencontrez un ours en forêt selon l’ami des ours David Jourdain.

Restez calme, il ne faut pas crier Reculez lentement et parlez-lui doucement Déposez une veste et l’ours va venir le sentir, ce qui vous laisse le temps de vous enfuir L’ours n’aime pas être surpris, les randonneurs peuvent donc apporter un sifflet ou une clochette Il ne faut pas lui tourner le dos ni le fixer dans les yeux. Sinon il voit cela comme de la provocation.

Les artisans innus à l’oeuvre

Essipit. Lorsque vous arrivez à Essipit, stationnez-vous au poste d’accueil. Prenez votre pique-nique et descendez à pied sur la plage à l’Anse-à-Jos. Vous pourrez marcher sur les rochers ou vous reposez sur la plage et admirez le paysage. En remontant, vous pourrez entrer dans le poste d’accueil et encourager les artisans innus. Il y a du talent dans cette petite communauté. Vous y trouverez une belle diversité dont des instruments de musique, des capteurs de rêves de toutes sortes, des masques et des bijoux. Pour dormir, profitez des condos-hôtels et des chalets près de l’Anse-à Jos.

J’ai mangé

Sur mon passage, je suis arrêtée au Bistro Le Krill cuisine Terre et mer aux Escoumins, J’ai mangé la morue panée à la bière, c’était succulent. Il y a aussi des moules et des pizzas au saumon fumé et aux fruits de mer. Un arrêt obligé pour les amateurs de fruit de mer et de poissons.