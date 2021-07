Une nouvelle application mobile permet d’apprendre la langue innue

Une application mobile pour apprendre les bases de l’innu-aimun est maintenant disponible.

Au cœur de ce projet qui a duré plusieurs années, on retrouve l’Institut Tshakapesh qui a travaillé avec de nombreux partenaires dont des linguistes de l’Université Carleton.

Jérémie Ambroise, conseiller en linguistique de la langue innue pour l’Institut Tshakapesh, indique que l’application mobile fait partie d’un projet beaucoup plus large de création d’outils pour favoriser la connaissance et la préservation de l’innu-aimun.

Sur l’application qui se nomme Conversation Innue, on peut choisir une catégorie et une phrase dont on

veut connaître la prononciation en innu-aimun.

On doit aussi choisir une communauté, parce que le dialecte et la prononciation sont différents dans

chacune d’entre elles. Parmi les communautés innues représentées, on retrouve Pessamit, Uashat mak

Mani-utenam, Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu et Pakua Shipi.

« C’est un phénomène qui est présent dans toutes les langues. Par exemple, le français qui est parlé ici sur la

Côte-Nord est différent de celui parlé en France », affirme Jérémie Ambroise, conseiller en linguistique de

la langue innue.

Il explique ainsi les différences qui existent dans le dialecte de chaque communauté.

Il ajoute que réussir à rassembler toute l’information nécessaire fût un travail de longue haleine, qui a

demandé la participation de plusieurs personnes dans chaque communauté.

Les enregistrements audios ont été faits au studio Makusham, à Maliotenam.

En plus de l’application mobile, l’Institut Tshakapesh a collaboré à la création d’autres outils pédagogiques, comme un dictionnaire, ou une grammaire qui sont disponibles en ligne sur le site innu-aimun.ca.