Un citoyen de Pessamit, René Rock, demande l’intervention du ministère Services aux Autochtones Canada dans les dossiers de la gestion et de la gouvernance au sein du conseil de bande. Photo courtoisie

Plainte sur la gouvernance et la gestion de Pessamit

Un citoyen de Pessamit demande l’intervention du ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC) concernant la gestion de la communauté.



« J’ai fait une plainte comme de quoi que notre gouvernance n’était pas transparente », a indiqué René Rock au journal Le Manic.

Dans sa plainte datée du 22 juin, M. Rock déplore des manquements au chapitre de la gouvernance, soit!, mais aussi une gestion inadéquate de fonds obtenus du fédéral par le Conseil des Innus de Pessamit, tant dans le cadre d’accords de revendications particulières conclus en 2018, sous le règne de l’ancien conseil de bande et du chef René Simon.

Le plaignant soulève aussi des inquiétudes par rapport aux programmes financés par Ottawa pour les soins dentaires et l’éducation.

« Services aux Autochtones Canada (SAC) prend très au sérieux les allégations concernant l’utilisation inappropriée de fonds publics ainsi que les plaintes portant sur les programmes et les services financés par le ministère », a écrit une fonctionnaire du ministère, Johanne Verville, dans sa réponse au plaignant, le 22 juillet.

Selon la gestionnaire en assurance qualité et conformité des programmes, un processus d’examen a été mis en place pour « s’assurer que les allégations et les plaintes soient adéquatement examinées et que les mesures qui s’imposent soient prises ».

Déjà dans un courriel adressé le 21 mai au ministre des SAC, Marc Miller, René Rock se disait préoccupé face à ce qu’il qualifie de mauvaise gestion du Conseil des Innus de Pessamit. Il a ensuite pu élaborer sur ses prétentions auprès de représentants du ministère.

Le citoyen de Pessamit veut que la lumière soit faite sur la gouvernance. Il demande plus de transparence des élus sur la situation financière de la communauté ainsi que sur l’utilisation des compensations monétaires versées en 2018 pour « des coupes forestières et des terres perdues ». M. Rock parle d’un montant de 31 M$ qui aurait dû être déposé dans une fiducie, mais qui ne l’aurait pas été. Il dit craindre qu’il ait été dilapidé.

Analyse et suivi

Le plaignant a reçu l’assurance que ses préoccupations concernant la gestion financière et l’utilisation des fonds octroyés par SAC ont été soumises à la Direction générale des services d’examen et d’enquête (DGSEE) du ministère pour analyse et suivi.

« Je pense qu’ils vont venir à Pessamit », a poursuivi René Rock, en faisant référence à une enquête qui devrait être faite.

Dans sa réponse du 22 juillet, Services aux Autochtones Canada se veut aussi rassurante au sujet des enjeux de gouvernance soulevés par l’homme puisque le ministère « travaille actuellement avec le Conseil des Innus de Pessamit à la mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités en gouvernance ». Il y est question de la révision et la rédaction de politiques internes du conseil et d’activités de formation aux élus et aux directeurs.

René Rock croit peu au changement de cap du conseil de bande. Il l’a d’ailleurs clairement mentionné à Mme Verville. Selon lui, ce qu’il faut, c’est du sang neuf autour de la table du conseil.

Le Manic a tenté d’obtenir une réaction du chef des Innus de Pessamit, Jean-Marie Vollant, mais la demande était restée lettre morte au moment de mettre sous presse.