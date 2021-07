Revenus records annoncés par Champion Iron Limited

Champion Iron Limited prévoit toujours compléter la phase II de son projet d’expansion du lac Bloom d’ici la mi-2022, tandis qu’elle annonce des résultats financiers records pour le premier trimestre de l’année.

À la fin du trimestre complété le 30 juin, les revenus de Champion Iron Limited étaient de 545,4 M$, comparativement à 244,6M$ à la même période en 2020. Son résultat net de 224,3 M$ est un record. Le bénéfice par action est passé de 0,16$, durant le premier trimestre de 2020, à 0,44$ pour le début de 2021.

« Nous pouvons attribuer la solidité de ces résultats financiers trimestriels à l’engagement exceptionnel de nos travailleurs qui sont dédiés au succès de notre entreprise », a commenté David Cataford, chef de la direction de Champion. « Grâce à leurs efforts et à l’accent de plus en plus important mis sur la réduction des émissions globales dans l’industrie de l’acier, Champion bénéficie de la demande croissante et des prix favorables pour le minerai de fer à haute teneur du lac Bloom. »

Champion a produit 1 936 000 tonnes métriques humides de concentré de minerai de fer durant le premier trimestre de 2021, en légère hausse comparativement au premier trimestre de l’an dernier.

Expansion

La progression des travaux du projet de la phase II avance comme prévu. L’objectif est de doubler la capacité de production du Lac Bloom à 15 millions de tonnes par année. Plus de 300 personnes y travaillent activement. Le projet doit toujours être complété d’ici la mi-2022, a précisé M. Cataford.

Champion rapporte à ce propos des dépenses en immobilisation de 77,9 M$ et des avances versées à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire ainsi qu’au QNS&L totalisant 40,3 M$ pour le premier trimestre de 2021. Jusqu’à présent 288,6 M$ ont été investis.

Champion Iron note aussi son acquisition du projet de minerai de fer Kami et le début des travaux en vue de la révision de l’envergure du projet et de l’étude de faisabilité. La mise à jour devrait être complétée au deuxième semestre de 2022. Le projet de minerai de fer à haute teneur est situé à quelques kilomètres au sud-est de la mine du Lac Bloom.

La minière a aussi fait l’acquisition de la propriété du Lac Lamêlée, de la redevance de 1,5% du rendement net de fonderie sur la propriété du Lac Moiré et le portefeuille de propriétés de Fermont la Société.

Pandémie

La Société demeure prudente face aux impacts que pourrait avoir la pandémie sur ses opérations.

« Compte tenu du degré d’incertitude élevé quant aux impacts ultimes que la pandémie aura sur l’économie mondiale et sur la demande de concentré de minerai de fer, l’étendue des impacts que la pandémie pourrait avoir sur nos opérations et flux de trésorerie dans l’avenir reste incertaine et dépendra de l’évolution future de la crise sanitaire », a-t-elle fait savoir dans son rapport financier.

La durée de la pandémie, l’émergence des variants, l’efficacité et la disponibilité des vaccins et les mesures règlementaires visant à limiter la propagation du virus entreront en ligne de compte.

Travaux de la phase II complétés au 30 juin 2021

Début de l’installation des convoyeurs de chargement

Installation mécanique et électrique des convoyeurs de recirculation dans l’usine

Érection des structures en acier dans le secteur du broyage et tamisage

Excavation du bunker abritant les convoyeurs de minerai concassé

Poursuite des travaux de tuyauterie dans l’usine

Continuation des travaux électriques

Livraisons de grands équipements miniers