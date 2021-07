Jacques Tremblay (deuxième à gauche) et Vincent (au centre) ont reçu le prix Bâtisseur de l’excellence au Salon annuel des marchands RONA du Canada, en 2004.

Jacques Tremblay, ex-propriétaire de la quincaillerie Roland Tremblay et Fils, est décédé

Figure bien connue du monde des affaires dans la Manicouagan, Jacques Tremblay s’est éteint le lundi 26 juillet. Celui qui a donné l’impulsion actuelle prise par la quincaillerie Roland Tremblay et Fils était âgé de 77 ans.

Jacques Tremblay était entré au service de l’entreprise dirigée par son père Roland en 1967, après avoir complété des études en électricité à Rimouski.

« À l’époque, Roland Tremblay, c’était une quincaillerie et aussi un entrepreneur électricien », rappelle la veuve de Jacques Tremblay, Doris Lebrun. « Il a pu toucher à absolument tout dans l’entreprise », ajoute-t-elle.

Par la force des choses, Jacques Tremblay, l’un des trois fils de Roland, a rapidement pris du galon à la suite du décès du fondateur, en 1971. L’année précédente, Mme Lebrun avait épousé Jacques Tremblay.

La mère de Jacques et épouse de Roland, Germaine Tremblay, est toutefois demeurée propriétaire de l’entreprise jusqu’en 1993, année où Jacques en est devenu l’unique propriétaire.

Sous le règne de Germaine Tremblay et ses trois fils, la quincaillerie Roland Tremblay et Fils a pris un important tournant en construisant son emplacement actuel, sur Laflèche, en 1977. L’établissement a subi plusieurs agrandissements et modifications au fil des ans pour aujourd’hui dépasser 50 000 pieds carrés de surface.

Quant au volet entrepreneur électricien, qui était demeuré sur la rue De Puyjalon au départ de la quincaillerie et qui avait vu le jour deux ans avant cette dernière division, soit en 1950, il a cessé ses opérations en 1980.

Doris Lebrun a intégré les opérations de Roland Tremblay et Fils en 1991, lors de l’ouverture de la section décoration de l’entreprise. Elle demeura en charge de cette section jusqu’en 2009.

C’est justement en 2009 que le fils aîné du couple Lebrun-Tremblay, Vincent, devient à son tour propriétaire de l’entreprise dans laquelle il est impliqué depuis déjà plusieurs années et où il avait lui aussi fait le tour des départements du commerce, sauf l’administration, exactement comme son père l’avait fait à l’époque.