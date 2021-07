Patrick Blanchette se lance avec Aube du monde des rêves

Patrick Blanchette atteindra le cap des 30 ans le mois prochain. Par le plus grand des hasards, c’est aussi à la fin d’août, le 25 précisément, que l’auteur originaire de Baie-Comeau vivra un grand moment : le lancement au Québec du premier tome d’Aube du monde des rêves, sa toute première série BD.



« Aube, ça fait à peu près huit ans que je développe le projet », explique au bout du fil celui qui habite Québec. Dans les faits, Aube, sa petite héroïne qui veut devenir ingénieure des rêves, est sortie de son imagination pendant ses années au cégep dans le cadre d’un concours. Elle lui avait valu la deuxième place.

En plus d’écrire le scénario d’Aube du monde des rêves, Patrick Blanchette a en a réalisé les illustrations. À titre de contractuel, ce bachelier en animation 2D et 3D avait déjà contribué à trois bandes dessinées auparavant, mais comme illustrateur seulement, précise-t-il.

Dans son plan initial, l’auteur souhaitait d’abord faire découvrir Aube et ses péripéties dans une série animée. Il l’espère d’ailleurs toujours, mais plus tard maintenant.

« On m’a conseillé de le sortir en élément graphique avant, vu qu’on ne me connaît pas. De le sortir en série de bande dessinée et de construire une audience », avoue celui dont le premier tome s’intitule Réacteur onirique, ce qualificatif était relatif aux rêves.

Entente de trois tomes

La maison d’édition Presses aventure, qui publie également la populaire série BD L’Agent Jean, et l’auteur se sont entendus pour la parution des trois premiers tomes d’Aube au monde des rêves, à raison d’un par année.

L’écriture du deuxième tome est terminée. Patrick Blanchette croit que l’histoire d’Aube pourrait facilement meubler de 15 à 20 albums.

« C’est vraiment un projet qui me tient à cœur personnellement », indique-t-il, ajoutant s’être inspiré de son histoire personnelle pour une petite partie de l’écriture, tandis que l’autre tient de la pure fiction.

Sa jeunesse à Baie-Comeau, la présence d’une papetière et d’une aluminerie et la retraite anticipée de travailleurs pour laisser la place aux plus jeunes ont quelque peu influencé l’histoire d’Aube puisque l’auteur a repensé à son père Bertin Blanchette, un retraité de l’usine de papier journal fermée depuis le 28 mars 2020. Ce dernier réside toujours en sol baie-comois avec sa mère, Louise Apesteguy.

Humains et esprits

Petite fille audacieuse et brillante, l’héroïne est l’apprentie du marchand de sable. Son désir de devenir ingénieure de rêves, un poste inaccessible aux humains jusqu’à maintenant, l’entraîne dans un univers en plein changement dans lequel le monde des humains et celui des esprits se sont récemment connectés, d’où sa difficulté à gérer l’industrie du rêve, résume un communiqué de presse.

Grâce à son œil vert (l’autre est bleu), elle possède le mystérieux pouvoir d’entrer dans les rêves des autres.

De ce premier album, on dit que les dialogues sont imagés et les personnages drôles et charismatiques. Des chasseuses de cauchemars au réacteur de rêves et à l’escouade des endormeurs, les lecteurs plongeront dans un univers rempli d’esprits, d’énergie, de songes des humains et de cauchemars errant en liberté.

Bien que le public cible soit les jeunes de 8 à 12 ans, Patrick Blanchette parle d’une série grand public. Même si le lancement au Québec aura lieu le 25 août, il est déjà possible de précommander l’album par l’entremise du Groupe Modus, qui viendra avec une dédicace pour les commandes reçues avant le 19 août.

Enfin, soulignons que le premier tome d’Aube du monde des rêves sera lancé en France le 28 août.

