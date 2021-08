Le mois d’août sera plus chaud sur la Côte-Nord

Après un mois de juillet dans les normales, le mois d’août risque d’être plus chaud sur la Côte-Nord, selon les prédictions d’Environnement Canada.

De Baie-Comeau à Blanc-Sablon, les températures ont généralement oscillé près des normales de saison en juillet. Le bilan d’Environnement Canada évoque une température mensuelle moyenne de 14,7 degrés Celsius à Sept-Îles. Une mince différence par rapport à la moyenne de 15,2 degrés Celsius.

Quant aux précipitations, Sept-Îles a été épargnée avec un total de 69,6 mm tombés en juillet, soit seulement 67% de la normale.

Événements marquants

La tempête Elsa, qui a effleuré l’est du Québec les 9 et 10 juillet, n’a pas trop eu de conséquences notables. Seulement 15,8 mm sont tombés à Sept-Îles à ce moment. La Basse-Côte-Nord avait toutefois reçu entre 50 et 60 mm, tout comme la Baie-des-Chaleurs.

Du 17 au 26 juillet, les nombreux feux de forêt du nord-ouest de l’Ontario et des Prairies ont entraîné une brume visible sur la Côte-Nord, et ce, jusqu’à l’est de Sept-Îles. Durant cette période, les couchers de soleil ont aussi pu sembler plus intenses, note Environnement Canada.

Retour de la chaleur

La première semaine d’août risque d’être dans les normales de saison, mais la chaleur fera un retour marqué dès la deuxième semaine du mois, prédisent les météorologues.

Ce sera le cas pour pratiquement l’ensemble de la province. Au chapitre des précipitations, l’est du Québec sera plus sec, contrairement à l’ouest qui pourrait connaître des précipitations au-dessus de la normale.