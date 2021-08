Stock-car : un autre top 10 pour les deux équipes de Blouin Shell service

Les équipes de stock-car de Blouin Shell Service, composées de Stéphane Desbiens et Dave Blouin ainsi que des frères Francis et Michel Raymond, ont encore fait un top 10 lors de la course de stock-car sur terre battue qui a eu lieu le 31 juillet à East-Broughton en Beauce.

Le pilote Stéphane Desbiens et son mécanicien Dave Blouin ont fini 4e dans la catégorie Super 4 avec la voiture numéro 69. Du côté du duo Raymond, soit le pilote Francis et le mécanicien Michel, il a terminé la course dans la catégorie Semi-Pro avec la voiture numéro 60 en 7e position.

Stéphane Desbiens et Dave Blouin ont bien commencé leur première saison de courses de stock-car sur terre battue. « Pour les premières fois, ça a très bien été. On a fini 3e dans la finale à la première. La course d’après, on a fini 2e, quand même assez serré avec le premier », mentionne le pilote.

Pour leur part, Francis et Michel Raymond ont bien amorcé leur deuxième saison en prenant respectivement les 6e et 4 e rang à leurs deux premières courses.

L’équipe Desbiens-Blouin fait maintenant de la course de stock-car sur terre battue au lieu des courses sur glace Eskape Québec pour une raison précise. « Les gros problèmes qu’on a eus au dernier hiver, c’est où on coursait, dans le coin de Montréal, Berthierville, Lavaltrie, il y avait beaucoup de manque de glace, on se ramassait beaucoup dans l’eau. Dave et son père de Blouin Shell ont beaucoup investi sur le véhicule, donc ça ne nous tentait pas que le moteur avale de l’eau, parce qu’on peut le scraper. Le problème de glace qu’on avait, ben on a dit on change tu ça, parce que ça fait deux à trois ans qu’on a vraiment de la misère avec la glace », raconte M. Desbiens.

Il y a une différence entre les deux types de courses. « Sur la glace, c’était surtout des circuits routiers. Là présentement, c’est un ovale sur la terre battue », explique M. Desbiens.

Modifications

Plusieurs changements ont dû être faits sur la voiture 69 en vue des courses sur terre battue. « On a fait huit ans sur la glace avec le véhicule. Là c’est notre première année sur la terre battue. Il a fallu changer le set-up et la conception de l’auto pour transférer », indique Stéphane Desbiens.

« Les gros changements, c’est surtout la suspension, le système pour refroidir le moteur et le turbo. Ce n’est pas le même set-up, ce n’est pas les mêmes températures, donc on a eu des problèmes dans les premières courses à cause de ça. Donc les gros set-up, c’est la suspension, les pneus et le système pour refroidir le véhicule », ajoute-t-il.

Les deux duos ne peuvent pas s’entrainer parce qu’il n’y a pas de piste sur terre battue dans la région. « On ne s’entraine pas parce qu’on n’a pas de pistes. Donc on s’entraine quand on va aux courses. La préparation, c’est tout le temps de revérifier le véhicule si tout est correct. Il y a tout le temps quelque chose à faire et de l’amélioration à aller chercher. Donc la préparation, c’est de vérifier pour essayer de tout le temps s’améliorer avec la suspension et que le véhicule soit fiable aussi », soutient Stéphane Desbiens.

L’équipe de Stéphane Desbiens et Dave Blouin espère accéder au podium au terme de la saison en cours. « La saison, on va voir comment ça va. Si on est capable d’avoir un podium en finale, une des trois premières positions, pour une première année, ce serait très apprécié » souligne M. Desbiens à propos du classement.

Le duo de Francis et Michel Raymond a aussi un but pour la saison. « On n’a pas vraiment d’objectifs. Peut-être un podium, parce que dans le calibre ou est rendu ce n’est pas facile. Juste un podium pour cette année ça ferait notre affaire », affirme Michel Raymond.