Les rois du stade ont un nom : la famille Simard

Il n’y a pas grand-chose à l’épreuve de la famille Simard sur la scène de l’athlétisme. Gaétan et ses fils Liam et Justin l’ont prouvé une fois de plus, le week-end des 31 juillet et 1er août à Sherbrooke, en complétant, avec brio s’il vous plaît, trois décathlons, un fait rarissime.

Les trois athlètes de Baie-Comeau ont enfilé dix épreuves en deux jours, soit quatre distances de courses, trois types de lancers et trois différents sauts. Avec déjà neuf étapes franchies, ils ont terminé leur décathlon avec le fameux 1 500 m de course. Tout ça sur la piste de l’Université de Sherbrooke à l’occasion des Championnats québécois d’athlétisme.

« On s’est fait applaudir, puis prendre en photo là-bas, parce que c’est un fait rarissime », a mentionné Gaétan Simard, en faisant référence à la participation d’un père et ses deux fils à l’expérience du décathlon, une discipline qui réunit des athlètes complets. « Les rois du stade qu’ils nous appellent », précise-t-il d’un ton amusé.

Liam, champion

À 16 ans seulement et à sa première année d’éligibilité à l’épreuve du décathlon, Liam a brillé de tous ses feux en étant sacré champion provincial juvénile. Il a récolté 5 563 points, s’assurant ainsi d’une énorme avance de 709 points sur son plus proche concurrent.

Dès la troisième épreuve, celle du lancer du poids, Liam a imposé sa supériorité. « J’étais deuxième dans le concours jusqu’à la troisième épreuve (lancer du poids). C’est là que j’ai pris les devants d’un bon 200, 300 points. J’ai gardé l’avance et ça s’est amélioré avec le temps », confie-t-il le sourire aux lèvres.

Avec le pointage époustouflant obtenu à Sherbrooke, Liam, qui a aussi établi plusieurs records personnels, se classe maintenant troisième au Québec et dixième au Canada, selon les statistiques compilées depuis 2010. « Quatrième au Canada à 16 ans, ça promet », assure le papa, on ne peut plus fier de son rejeton.

Gaétan Simard ne manque pas de souligner que le jeune homme suscite de l’intérêt au sein du club d’athlétisme de l’Université de Sherbrooke. « Un entraîneur de là-bas l’a détecté. Dimanche après-midi à 5 h, quand on a terminé le décathlon, il nous a fait visiter (les installations ) », souligne-t-il, en mentionnant que Liam aura certainement des décisions à prendre après sa cinquième année de secondaire, qu’il commencera dans quelques semaines.

Justin, vice-champion

Justin Simard a également offert une superbe performance en finissant deuxième à sa première année dans la catégorie junior. Celui qui est membre du club d’athlétisme de l’Université Laval depuis un an a amassé un total de 5 100 points.

Le papa, lui, y est allé de son deuxième décathlon à vie après celui de 2018. Inscrit chez les 55-59 ans, il a accumulé 4 401 points et réussit l’exploit d’améliorer sa marque de 284 points.

En attente d’homologation de la Fédération québécoise d’athlétisme, il devrait inscrire son nom au tableau des records puisqu’à ce jour au Québec, aucune personne n’avait encore participé à un décathlon dans sa tranche d’âges. « Je me suis sacrifié », s’esclaffe-t-il.

D’autres participants

Les deux autres athlètes du club d’athlétisme de Baie-Comeau en compétition à Sherbrooke n’ont pas eu à rougir de leur performance, loin de là.

Jacob Girard a décroché le 1er rang chez les juniors à l’épreuve des 3 000 m course avec un temps de 8:34:94. Le champion provincial a atteint le standard relève A.

Eliot Tremblay a également très bien fait ça, en terminant au deuxième rang au saut à la perche avec un saut de 3,65 m, et ce, même s’il était surclassé chez les juniors.

Ajoutons que l’universitaire de Baie-Comeau, Marie-Ève Turcotte, a pris la sixième position au 800 m en 2:11:86 et au 1500 m avec un temps de 4:39:74.