Motocross : Matt Lemieux finit quatrième à Deschambault

Matt Lemieux (à gauche) et Zack Guillemette se sont livré une chaude lutte pendant les six courses du Championnat canadien amateur de l’est de motocross, tenu à Deschambault du 27 au 31 juillet. Le premier a terminé quatrième, derrière l’autre compétiteur. Photo courtoisie

Après un week-end à oublier les 24 et 25 juillet à Saint-Pie, le jeune pilote de motocross Matt Lemieux a repris la compétition à Deschambault la semaine suivante pour finir quatrième au combiné dans sa catégorie.

Le Championnat canadien amateur de l’est s’est tenu à Deschambault du 27 au 31 juillet. Le coureur de sept ans de Baie-Comeau a participé à six départs dans le 50cc chez les 7-8 ans. À cinq occasions, il a terminé au quatrième rang et à une sixième occasion, en troisième place.

À sa première journée de compétitions le 30 juillet, Matt « s’est battu tout le long des courses (trois au total) avec son adversaire en troisième position sans toutefois être en mesure de rallier le fil d’arrivée devant lui », raconte son père Marc-André.

Le lendemain, le même scénario s’est répété lors des deux premières courses, où la troisième place a échappé de justesse au jeune pilote de Baie-Comeau. « Mais pour la dernière course, Matt a réussi le défi qu’il s’était donné et a terminé troisième », poursuit le papa.

Ce jour-là, malgré une excellente qualification, la décision avait été prise de ne pas faire participer le pilote aux deux courses prévues en 50cc Open afin de se concentrer sur celles en 50cc 7-8 ans pour espérer récolter une troisième place au combiné.

Une chute à Sanair

Pour en revenir à la plus récente tranche du Challenge Québec de motocross, tenue les 24 et 25 juillet sur la piste de Sanair, à Saint-Pie en Montérégie, Matt Lemieux a été victime d’une chute après un bris mécanique survenu dès la première course de la journée, qu’il menait à ce moment-là. On a craint une fracture à une jambe, mais finalement le pire a été évité.

Le pilote a pu rembarquer sur son bolide en après-midi, mais n’a ainsi complété que deux des six courses de la journée. Il a terminé au septième rang dans chacune.

Marc-André Lemieux souligne que son fils s’était ressaisi lors de la dernière épreuve et livrait une bonne lutte pour la première place quand, lors du dernier saut, un impact s’est produit avec un autre compétiteur. « C’est un week-end à Sanair à oublier complètement », reconnaît M. Lemieux.

Ce dernier ignorait toujours, mercredi, la nouvelle position de son fils au classement du Challenge Québec de motocross, classement qu’il menait jusque-là chez les 7-8 ans et le Open dans le 50cc.

Quoiqu’il en soit, le jeune Matt aura encore l’occasion de prouver son habileté lors des trois dernières tranches de la saison. La prochaine aura lieu les 21 et 22 août à Franklin, toujours en en Montérégie.