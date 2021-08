Cas contact de COVID-19 : Pessamit lance un appel au dépistage

Le Centre de santé et de services sociaux de Pessamit lance un appel au dépistage auprès des participants au Pow Wow, tenu le 1er août dans la communauté, puisqu’un visiteur a reçu un résultat positif à la COVID-19.

Dans un communiqué publié mercredi, le centre indique que le participant infecté a été en contact avec une personne de la communauté. Le Manic est en attente d’un retour d’appel à ce sujet.

Des mesures de confinement ont été mises en place et l’enquête épidémiologique suit son cours. Le risque de contamination est considéré comme faible.

Le Conseil des Innus de Pessamit a tout de même décidé, jeudi, de fermer ses bureaux administratifs par mesure préventive. Les services essentiels sont maintenus.

Les gens qui ont participé au Pow Wow sont conviés à téléphoner au 418 567-2241, poste 4223, en vue d’une opération de dépistage qui aura lieu vendredi.

Ces personnes doivent surveiller très attentivement l’apparition possible de symptômes qui peuvent être associés à la COVID-19, comme la fièvre, une toux récente et la perte de goût ou d’odorat, entre autres choses. En cas de symptômes, le mot d’ordre est de s’isoler et d’appeler au 1 877 644-4545 pour un dépistage rapide.

Enfin, les autorités de la santé de Pessamit insistent sur l’importance de recevoir ses deux doses de vaccin pour être protégées adéquatement.