François Legault confirme qu’il imposera le passeport vaccinal

Le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé en conférence de presse, que le passeport vaccinal sera imposé dans la province en raison de l’augmentation du nombre de cas et le début d’une quatrième vague.

« Il y a deux mois, on avait dit que s’il y avait une augmentation de cas, on mettrait en place le passeport vaccinal. Nous avons une responsabilité d’agir. Le ministre de la Santé, Christian Dubé annoncera les modalités du passeport vaccinal dans les prochains jours. Les personnes qui ont reçu leurs deux doses doivent avoir une vie quasi normale. Ils pourront participer à des activités non essentielles comme aller au restaurant. C’est un message important qu’on doit envoyer. »

Il a rappelé que l’augmentation de cas et d’hospitalisations sera plus importante au cours du mois d’août. Le vaccin est efficace contre le variant Delta.

François Legault a également réitéré que la rentrée scolaire se fera en présence. Des mesures pourraient cependant être ajoutées.