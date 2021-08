Les Nord-Côtières sans limite atteignent le tiers de leur objectif

Véronique Morneau, Marilyne Bérubé-Lapointe et Geneviève Dion font partie de l’équipe des Nord-Côtières sans limite. Du 30 mars au 7 avril 2022, elles réaliseront un trek d’orientation réservé aux femmes au Sénégal. Photo courtoisie

La campagne de financement des Nord-Côtières sans limite va bon train, même s’il leur reste encore du chemin à faire. À ce jour, elles ont amassé un plus du tiers de leur objectif de 20 000 $.



Ces six dernières semaines, Marilyne Bérubé-Lapointe, Véronique Morneau et Geneviève Dion, toutes trois de Baie-Comeau, ont mis le paquet en activités-bénéfice pour financer une partie de leur périple du printemps 2022. Elles participeront alors au trek Rose Trip Sénégal, une épreuve d’orientation dans le désert réservé aux femmes.

Des cueillettes de bouteilles ont occupé quelques fins de semaine et elles se poursuivent. Une vente de chandelles se continue aussi, tout comme la récolte de dons moyennant la possibilité d’un cadeau en échange.

Le 8 août, les trois équipières seront marché public de Pointe-aux-Outardes pour rallier des gens à leur cause, tandis que les 14 et 15 août, elles donnent rendez-vous à la population pour une vente de garage qui se tiendra au 998, boulevard Jolliet, de 8 h 30 à 16 h.

Les Nord-Côtières sans limite invitent les gens à consulter leur page Facebook pour en savoir davantage sur leur projet ou encore se procurer des chandelles. Il est aussi possible de contribuer à leur aventure sur la plateforme de sociofinancement GoFundMe.

Le trio d’intrépides est soutenu par plusieurs bénévoles et partenaires, mais demeure à la recherche de commanditaires pour l’aide à réaliser son grand projet.

« Nous sommes très confiantes que nous allons être en mesure de boucler notre budget d’ici le mois de mars 2022 et de pouvoir redonner aux organismes qui viennent en aide aux femmes dans notre communauté », souligne Marilyne Bérubé-Lapointe, en faisant référence à toute somme d’argent qui pourrait rester à leur retour d’Afrique.