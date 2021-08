Une des grèves est reportée sur les traversiers

Le Syndicat des Métallos reporte la grève de ses membres travailleurs de cinq traversiers, dont celui de Matane-Baie-Comeau-Godbout, aux 20, 21 et 22 août.

La grève était prévue initialement les 14 et 15 août pour les officiers mécaniciens et de navigation des traverses de Sorel, Québec, L’Isle-aux-Coudres, Tadoussac et Matane.

Le débrayage s’amorcera donc le vendredi 20 août à 6h et se tiendra jusqu’au dimanche 22 août, 5h59.

Des pourparlers se tiennent entretemps entre la section locale 9599 des Métallos et la Société des traversiers du Québec quant au niveau de services essentiels devant être maintenus durant cette période.

« Nous invitons le gouvernement et la Société des traversiers du Québec à profiter de ce sursis pour munir les négociateurs de mandats, afin qu’on puisse trouver une solution à cette impasse », a affirmé, Bruno Gagnon, président de la section locale 9599.

Les Métallos déplorent toujours que les négociations soient au point mort, puisque le Conseil du trésor n’aurait pas donné le mandat aux négociateurs patronaux pour amorcer les pourparlers sur les aspects monétaires du contrat.

Le syndicat soutient que ses membres sont payés de 8$ à 10$ de l’heure de moins que des officiers effectuant un travail similaire dans un secteur privé.

Les officiers mécaniciens et de navigation des traverses concernées n’ont pas eu de hausses salariales depuis avril 2018. Ils sont sans contrat de travail depuis avril 2020.

Les Métallos pointent du doigt les salaires jugés insuffisants pour réussir à embaucher du nouveau personnel. Le syndicat fait valoir que cela se traduit par une surcharge de travail pour les officiers en fonction et un recours à de coûteuses agences de placement de personnel.

Par ailleurs, l’autre syndicat représentant des travailleurs du traversier, le Regroupement des traversiers CSN, prévoit toujours tenir une grève à Matane-Baie-Comeau-Godbout les 13 et 14 août. Ce dernier représente principalement des emplois de préposé passerelle et quais, caissier, matelot, gardien-matelot et soudeur.