Un succès au-delà des attentes pour le Fun Day Amical

Près d’une quarantaine de cavaliers de la Côte-Nord ont participé à la deuxième édition du Fun Day Amical de l’Association équestre Côte-Nord, tenu le 8 août à l’écurie du Camp Saint-Paul, à Pointe-aux-Outardes, sous une belle température.

« C’est un événement qui s’est très bien déroulé. Même ça a été au-delà de nos attentes. On a reçu environ 260 personnes qui sont venues durant la journée voir nos compétiteurs en action pour les différents jeux qui étaient présentés », soutient Caroline Martin, présidente de l’Association équestre Côte-Nord.

La température a peut-être aidé à la venue des spectateurs, selon Mme Martin.

Cet événement avait un but. « C’est une activité qui visait à regrouper tous les membres, justement pour avoir du plaisir lors de jeux équestres qu’on appelle le gymkhana », indique la présidente de l’association.

Une douzaine de bénévoles ont aidé au bon déroulement de l’activité.

Compétitions et tirages

L’événement a débuté avec la compétition de cowboy extrême, une sorte de parcours d’obstacles. La compétition a été remportée par Ariane Monzerolle (Ragueneau), suivie de Mélissa Harvey (Baie-Comeau), Pamela Michaud (Baie-Comeau) et Stéphane Boisseau (Pointe-Lebel).

L’après-midi a fait place aux jeux de gymkhana du tour de ring, de l’aller-retour, du slalom, du relais et du baril.

Le tour de ring a été remporté par Sabrina Boisseau, la fille de Stéphane, suivi d’Édith Thorn (Pointe-aux-Outardes), Lise Poirier, copropriétaire de l’écurie du Camp St-Paul, et Anaïs Gilbert (Les Bergeronnes).

Cette dernière a terminé 1re à l’aller-retour, Meggy Beaudin (Baie-Comeau) 2e, Ariane Monzerolle 3e et Édith Thorn 4e.

Ariane Monzerolle est arrivée 1re au slalom, Kimberley Chiasson (Baie-Comeau) 2e, Édith Thorn 3e et Myriam Larrivée (Baie-Comeau) 4e.

Le relais a été remporté par le duo père-fille Stéphane et Sabrina Boisseau, suivi de l’équipe Meggy Beaudin et Sandra Carrier (Ragueneau) en 2e place et du duo des sœurs Ariane et Émy Monzerolle en 3e et 4e position, mais pas avec les mêmes chevaux.

Le baril a été divisé en trois divisions. Dans la première division, Stéphane Boisseau est arrivé 1er, Édith Thorn 2e, Isabelle Lebrun (Baie-Comeau) 3e et Meggy Beadin 4e. Du côté de la deuxième division, Caroline Martin, conjointe de Stéphane Boisseau, a fini 1re, suivi de Kimberley Chiasson, Ariane Monzerolle et de Lise Poirier.

Pour ce qui est de la troisième division, Janis Michaud (Les Bergeronnes) a pris la 1re place, Pamela Michaud la 2e, Sandra Carrier la 3e et Tamara Gagnon (Ragueneau) la 4e.

Pour ce qui est du Grand Prix baril, la première division a été remportée par Stéphane Boisseau, suivi de William Charette-Imbeault, natif de Chute-aux-Outardes, Édith Thorn et Ariane Monzerolle. Sandra Carrier a terminé 1re dans la deuxième division, Caroline Martin 2e, Isabelle Lebrun 3e et Meggy Beaudin 4e. Du côté de la troisième division, c’est Anaïs Gilbert qui est arrivée 1re, Pamela Michaud 2e, Maxim Girard, native de Pointe-aux-Outardes, 3e et Maude Tremblay (Forestville) 4e.

Après la compilation des résultats, Stéphane Boisseau a été nommé champion de la journée et Édith Thorn championne réserve.

Le Fun Day Amical de cette année a connu des innovations par rapport à la première édition grâce aux commanditaires. Les nouveautés sont la remise d’une bourse de 1750 $ réparti entre les 12 gagnants du Grand Prix baril, le tirage de plus de 10 certificats-cadeaux parmi les participants en guise de prix de participation et le tirage de deux cadeaux parmi les bénévoles.

Un certificat-cadeau a aussi été tiré parmi les spectateurs.