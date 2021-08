Uashat mak Mani-utenam lance sa propre loterie vaccinale

ITUM a mis en branle, lundi, sa propre loterie vaccinale pour inciter ses membres à recevoir deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Le taux de vaccination sur la communauté est « un peu plus élevé » que la moyenne provinciale, nous dit-on.

« C’est que l’on prend ça vraiment au sérieux, puisque ça bouge beaucoup d’une communauté à l’autre, surtout durant l’été », a expliqué Édith Garneau, directrice adjointe d’ITUM.

L’objectif est d’atteindre 3000 personnes vaccinées sur une population de 4 500, incluant les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas visés par la vaccination.

Les prix de cette loterie pourront être d’une valeur allant de 200 $ à 2 000$. Plus il y aura de gens vaccinés, plus ils augmenteront en valeur.

« Contrairement à la loterie vaccinale de Québec, l’objectif de celle de la communauté est oui d’inciter les gens à se faire vacciner, mais aussi, de les amener à en convaincre d’autres de le faire », a expliqué Mme Garneau.

Il y aura un tirage par semaine, chaque vendredi midi. Il sera diffusé sur les différentes plateformes du conseil. Le concours est planifié jusqu’au 30 septembre, mais en fonction des résultats, il pourrait être prolongé.

Les prix sont divisés parmi cinq catégories d’âge qui varient de 12 ans à 60 ans et plus. Il sera possible de remporter entre autres une bicyclette, une console de jeu, un ordinateur, un séjour en pourvoirie pour six personnes, un sonar et un ensemble de pêche, une escapade à Anticosti, un séjour à l’Hôtel-Musée Wendake… Les prix sont indiqués sur le site web d’ITUM, où il est également possible de s’inscrire.

Les participants doivent avoir reçu deux doses et fournir leur numéro de carte d’assurance maladie, afin que l’information puisse être validée. Plus d’une centaine d’inscriptions ont déjà été reçues.