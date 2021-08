Party La Poche Bleue : que les festivités commencent!

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse sont fébriles à l’approche du début du Party La Poche Bleue.

« On est excités, parce que premièrement, il y a des gens que ça fait longtemps qui travaillent là-dessus. C’est un gros projet et c’est la première édition pour nous, parce que c’est important la Ligue nationale des microbrasseries, donc c’est notre bébé d’une certaine façon. Je pense aussi que c’est la façon de conclure la dernière saison pour passer à autre chose », indique Maxime Lapierre.

Ils sont partis mercredi de Montréal et sont arrêtés au Country Club microbrasserie de Baie-Saint-Paul avant d’arriver à Baie-Comeau.

Les animateurs de La Poche Bleue ont eu une bonne première impression de Baie-Comeau. Rappelons qu’ils y étaient déjà venus quand ils jouaient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais n’avaient jamais eu l’occasion de découvrir la ville en été.

« On parle souvent des régions comme la Gaspésie ou autre qui ont des choses, mais il n’y a rien à envier ici par rapport aux panoramas et tout ce qu’il y a Baie-Comeau. Honnêtement, c’est assez exceptionnel ce qu’on a vécu hier comme journée. C’était fou, je ne m’attendais pas à ça. On a été accueillis, honnêtement, le monde est tellement généreux », soutient Guillaume Latendresse.

Partie amicale

Ce soir, il y aura le match de hockey amical entre l’équipe de La Poche Bleue et les Anciens du Drakkar. Un groupe de discussions a été créé afin de former les équipes. Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre se sont occupés de celle de La Poche Bleue, tandis que Jean-François Jacques a aidé à former l’équipe des Anciens du Drakkar.

Ce sera une partie amicale. « Je pense que les gars vont vouloir gagner pareil, mais c’est tout du monde qui ont un bagage de hockey, donc on n’est pas inquiets de blessures ou autre. Ça va se jouer dans le respect. Je ne serais pas surpris, pas de ma part là, mais qu’il y ait des block shots », indique Guillaume Latendresse.

Le but de l’événement est simple, le plaisir. « C’est juste d’avoir du fun et de partager de beaux moments avec les gens de la région », affirme Maxim Lapierre.

Samedi matin, les deux anciens du Canadien de Montréal vont patiner avec les 10 jeunes de l’Association de Hockey Mineur de Baie-Comeau qui ont remporté un tirage. Pour l’occasion, une séance d’entraînement d’une heure quinze a été préparée par Maxim Lapierre.

De midi à 15 h aura lieu le tournoi de poches au stationnement sur Place La Salle, près du bar La Boulathèque.

Place au podcast

À 15 h, ce sera le podcast en direct, suivi d’un spectacle musical avec le groupe local Les Shimmeux et le groupe maison du podcast Mark Tebow and the White Tiger Band, à la fontaine de la Place de la biosphère. L’horaire pourrait changer selon la météo.

Différents sujets seront abordés pendant l’émission. Les invités seront Jean-François Jacques, Vincent Collard, Nathan Baril, Brian St-Louis, Jean-François Grégoire et des gens de la microbrasserie St-Pancrace.

« C’est La Poche Bleue comme on fait durant notre saison, sauf que là, c’est plus adapté au niveau de la région où on est, de l’équipe junior et sans oublier aussi les gagnants la St-Pancrace. Je pense que c’est important de le dire que si on est ici, c’est grâce à eux », raconte Guillaume Latendresse.

C’est la deuxième fois que le podcast est tourné en public, mais la première devant 250 personnes.

Le party va se conclure le 15 août par le Brunch des maganés, à 10 h, à l’hôtel Le Manoir.

La Ville de Baie-Comeau, le Drakkar de Baie-Comeau et Tourisme Côte-Nord se sont impliqués dans l’organisation de l’événement.

Tous les profits de l’événements iront à la Fondation des Canadiens pour l’enfance et le fonds d’études des joueurs du Drakkar de Baie-Comeau. L’annonce du gagnant de la Coupe Bleue s’est faite en décembre 2020.