Un succès sur toute la ligne pour le party de la Poche Bleue

Maxim Lapierre (à gauche), Guillaume Latendresse (deuxième à droite) et quelques membres de la microbrasserie St-Pancrace avec la Coupe Bleue. Photo St-Pancrace et la Poche Bleue

La microbrasserie St-Pancrace et La Poche Bleue dressent un bilan très positif du Party La Poche Bleue tenu du 13 au 15 août.

« Un succès sur tout la ligne, de A à Z. On ne pourrait pas assez remercier les gens de la micro St-Pancrace, de la Ville de Baie-Comeau, de Tourisme Côte-Nord et du Drakkar. Ils ont été juste fantastique. Si on avait pu rêver à un week-end, c’est comme ça qu’on l’aurait vécu », indique Louis-Philippe Dorais, directeur général de La Poche Bleue.

Le groupe était dans la région pour souligner la fin de la première édition de la Ligne nationale des microbrasseries. La St-Pancrace en était sortie gagnante en décembre 2020 avec le titre de championne de la Coupe Bleue.

« On avait un objectif à la base, qui était celui de recevoir de la visite, mettre en valeur la région et faire vibrer les gens de Baie-Comeau sur ce qui les anime. Je dois avouer que l’événement a pris une ampleur beaucoup plus grande que ce qu’on avait en décembre dernier en tête. Ça je dois lever mon chapeau aux organismes qui se sont greffées autour. (…) Ç ‘est vraiment un sentiment de devoir accompli et un travail d’équipe exceptionnel », affirme le co-proporiétaire de la microbrasserie St-Pancrace, Pierre-Antoine Morin.

Vendredi soir, 920 personnes ont assisté au match de hockey amical entre l’équipe de La Poche Bleue et les Anciens du Drakkar, qui s’est terminé 16-12 en faveur des seconds. Avant la partie, un hommage à Allen Morissette a été faite. Ses funérailles étaient d’ailleurs célébrées cette fin de semaine, d’où le passage de son fils Dave. En tout, 28 joueurs ont pris part au match.

Samedi matin, les deux anciens du Canadien de Montréal derrière la Poche Bleue, Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, ont patiné et échangé avec des jeunes de l’Association de hockey mineur de Baie-Comeau qui ont remporté un tirage. Pour l’occasion, une séance d’entraînement d’une heure quinze a été préparée par Lapierre.

Un tournoi de poches, qui s’est déroulé de midi a 15 h, a attiré 32 équipes de deux personnes et quelques personnes ont regardé.

À 15 h, ce fut au tour du podcast en direct, suivi d’un spectacle musical avec le groupe local Les Shimmeux et le groupe maison du podcast Mark Tebow and the White Tiger Band.

Finalement, le tournoi s’est tenu au salon Galerie du tapis au Centre Henry-Leonard et le podcast sur la glace B du Centre Henry-Leonard devant 250 personnes. Ces événements ont changé d’endroit, notamment, à cause de la température.

« C’est la température, il y a aucun doute. Quand on s’est rendu compte que l’équipe de techniciens au niveau du son n’était même pas en mesure de s’installer », explique M. Dorais.

Un podcast garni

Différents sujets ont été abordés pendant le podcast. Les invités étaient, entre autres, l’ex-capitaine du Drakkar Jean-François Jacques, Vincent Collard et Nathan Baril, choix de première ronde de l’équipe en 2021, le responsable de l’équipement Brian St-Louis, l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire et des gens de la microbrasserie St-Pancrace. Le podcast devrait être en ligne sur Internet le 18 août.

« C’est La Poche Bleue comme on fait durant notre saison, sauf que là c’est plus adapté au niveau de la région où on est, de l’équipe junior et sans oublier aussi les gagnants, la St-Pancrace. Je pense que c’est important de le dire que si on est ici, c’est grâce à eux », raconte Guillaume Latendresse.

C’est la deuxième fois que le podcast est tourné en public, mais la première devant autant de personnes.

Le party s’est conclu le 15 août par le Brunch des maganés, à 10 h, à l’Hôtel Le Manoir, à lequel 50 citoyens ont participé. Après quoi l’équipe de la Poche Bleue est rentrée à Montréal.

Les animateurs de la Poche Bleue avaient déjà eu une bonne première impression de Baie-Comeau, par où ils sont passés dans leur passage dans la Ligue de hockey junior majeur. Ils n’étaient jamais venus l’été.

« On parle souvent des régions comme la Gaspésie ou ailleurs, mais il n’y a rien à envier ici par rapport aux panoramas et tout ce qu’il y a à Baie-Comeau. Honnêtement, c’est assez exceptionnel ce qu’on a vécu hier (12 août) comme journée. C’était fou, je ne m’attendais pas à ça. On a été accueilli, honnêtement, le monde est tellement généreux », soutient Guillaume Latendresse.

La Ville de Baie-Comeau, le Drakkar de Baie-Comeau et Tourisme Côte-Nord se sont impliqués dans l’organisation de l’événement.

Tous les profits de l’événements iront à la Fondation des Canadiens pour l’enfance et le fonds d’études des joueurs du Drakkar de Baie-Comeau.