Une trentaine de joueurs pour l’ouverture du camp du Drakkar

Une trentaine de joueurs se présenteront ce lundi à l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire et l’équipe du Drakkar de Baie-Comeau pour l’ouverture du 25e camp d’entraînement de l’histoire de la formation. Les vétérans débarqueront le weekend prochain, pour leur part.

« On va avoir 43 joueurs au total, dont 30 qui arrivent aujourd’hui (lundi). Comme il n’a pas eu beaucoup de glace cet été, Marc-Antoine Mercier va venir pratiquer avec les recrues. Les autres joueurs vont arriver pour le 21, pour l’ouverture du camp d’entraînement principal », a indiqué le directeur général Pierre Rioux.

Ce dernier se dit particulièrement fébrile à l’aube de ce camp. Sans devenir tout à coup une puissance du circuit Courteau, le Drakkar devrait être plus coriace en 2021-2022.

« Ce qu’on aime beaucoup, c’est que les joueurs qui sont de retour dans l’uniforme du Drakkar, ce sont des vaillants. On a aussi eu la chance d’ajouter à ce noyau, dont notamment deux choix de première ronde (Vincent Collard et Nathan Baril), qui vont apporter de l’énergie et de l’enthousiasme, lance-t-il. Dans un camp, on a aussi droit à une ou deux surprises. »

En s’exprimant ainsi, le dg refuse toutefois de confirmer que Collard et Baril ont déjà leurs places assurées à bord du Drakkar pour la prochaine campagne, « mais ils vont avoir toutes les chances de jouer ici ».

Fait à signaler, tous les joueurs qui passeront par Baie-Comeau pour ce camp d’entraînement doivent avoir reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 ou être sur le point de le faire. « De toute façon, pour pouvoir aller jouer dans les Maritimes, la double vaccination est obligatoire », enchaîne Rioux.

Les Européens en septembre

La direction de l’équipe devrait avoir nettement moins de problèmes pour avoir sous la main ses deux joueurs européens cette saison. On se rappellera que l’an dernier, Raivis Kristians Ansons est arrivé à Baie-Comeau tard en février, tandis que Valentin Demchenko n’a jamais pu fouler le sol canadien, étant même refoulé à l’aéroport Montréal-Trudeau. Le Biélorusse ne fait maintenant plus partie de l’équipe.

« (Niks) Fenenko (choix européen du club en 2021) devrait arriver le 7 septembre. Actuellement, tous ses papiers sont en ordre, les frontières sont ouvertes et il ne devrait y avoir aucun problème. Il aura juste à mettre ses patins et pratiquer en arrivant », a fait valoir Pierre Rioux.

« Pour ce qui est de Raivis, il a été convenu qu’il ne passera pas par Baie-Comeau avant le camp d’entraînement des Penguins de Pittsburgh, où il doit se présenter pour le 14 septembre », a-t-il ajouté.

Huit matchs hors-concours

Puisque la campagne débutera seulement le 1er octobre, le Drakkar aura le temps de livrer huit parties hors-concours. Jeudi et vendredi de cette semaine, les recrues du Drakkar affronteront celles des Saguenéens. Les deux mêmes formations se retrouveront pour un autre aller-retour les 24 et 25 août, durant le camp officiel.

Les Tigres de Victoriaville seront les visiteurs le 28 août au Centre Henry-Leonard. Au lendemain de ce match, Pierre Rioux, Jean-François Grégoire et le reste du personnel hockey détermineront la composition de la formation officielle de l’équipe.

Après la pause de la fin de semaine de la fête du Travail, retour à l’entraînement pour tout le mois de septembre, période ponctuée par trois autres matchs pré-saison, à Chicoutimi le 10, à Victoriaville le 17 et un dernier contre les Sags à Baie-Comeau le 24 septembre.