Des anciens du Drakkar en ville pour la Poche Bleue

Plusieurs anciens joueurs du Drakkar de Baie-Comeau étaient en ville cette fin de semaine dans le cadre du Party La Poche Bleue. Le Manic en a donc profité pour discuter avec certains.

Jean-François Jacques, ailier gauche du Drakkar de 2001 à 2005, est aujourd’hui courtier hypothécaire chez Multi-Prêts Hypothèques et entraîne aussi des joueurs du secondaire dans le programme scolaire. Il a deux garçons.

Sa carrière professionnelle s’est échelonnée de 2005 à 2018, durant laquelle il a évolué pour plusieurs ligues et équipes en Amérique du Nord et en Europe.

Son passage avec le Drakkar l’a formé. « Je ne sais pas si ça a changé beaucoup de choses, mais ça m’a formé beaucoup, dans le sens où on était super bien traité ici, on avait un bon encadrement tout ça. Donc ça a aidé à faire une bonne petite personne de ce que j’ai vécu par la suite », indique Jacques.

Yanick Lehoux, centre du Drakkar de 1998 à 2002 et première véritable vedette de l’équipe, est maintenant représentant en orthopédie, ce qui le fait voyager dans les hôpitaux de l’Est-du-Québec. Normalement, il joue un peu au hockey. Il essaie de se tenir en forme. Il a également deux garçons.

Il a joué au hockey professionnel pour plusieurs ligues et équipes en Amérique du Nord et en Europe de 2002 à 2017.

Pour lui, son passage avec le Drakkar a été une étape importante dans sa vie. « C’est certain que c’est une étape importante, cruciale, dans la vie dans l’âge que tu viens ici, entre 16 et 19 ans. C’est là que tu te formes comme jeune adulte. Moi j’ai eu la chance quand même de jouer professionnel après pendant 13 ans. C’est certain que ça a été un tremplin de passer par ici. Sans le Drakkar, je n’aurais probablement pas fait tout ce que j’ai fait aujourd’hui », estime-t-il.

Bruno St-Jacques, défenseur du Drakkar de 1997 à 2000, est aujourd’hui monteur-jointeur souterrain chez Hydro-Québec. Il a deux garçons (14 et 13 ans) et une fille (quatre ans).

Sa carrière de hockeyeur professionnel s’est échelonnée de 1999 à 2018 durant laquelle il a joué dans plusieurs ligues et équipes en Amérique du Nord et plusieurs équipes en Allemagne.

Son passage avec le Drakkar lui a appris des choses et fait voir un autre endroit du Québec. « On part du nid familial, on s’en va chez quelqu’un d’autre, on découvre de nouveaux challenges, de nouvelles choses à faire, la débrouillardise », raconte M. St-Jacques.

Quant au gardien Marco Cousineau, il a maintenant sa propre entreprise dans le domaine de la construction (terrassement et béton). Il est papa d’un garçon et d’une fille.

Il a joué au hockey professionnel de 2010 à 2020 dans plusieurs ligues et équipes en Amérique du Nord.

Pour lui aussi, ses années à Baie-Comeau lui ont appris des choses. « Pour moi, le passage junior, ça a été exceptionnel. On part de la maison, on est loin, on apprend à vivre par nos propres moyens. Surtout, on apprend à côtoyer des gens », soutient M. Cousineau.

Marco Charpentier, ailier droit du Drakkar de 1998 à 2001, est représentant dans le domaine automobile dans la région de Montréal depuis sept ans. Il a un garçon (11 ans) et une fille (deux ans) et est séparé.

Il a été hockeyeur professionnel de 2001 à 2019. Il a joué pour plusieurs équipes et ligues en Amérique du Nord et plusieurs équipes en Suisse.

Son passage à Baie-Comeau a été un tremplin et lui a fait découvrir un nouveau coin du Québec.

Loïc Lacasse, gardien du Drakkar de 2003 à 2005, est professeur d’anglais dans école primaire de la Rive-Sud de Montréal depuis 3 ans. Sa blonde est enceinte d’une fille qui est due pour le mois de novembre.

Sa carrière professionnelle s’est échelonnée de 2007 à 2020 durant laquelle il a évolué pour plusieurs équipes et ligues en Amérique du Nord et une équipe en France.

Ses années avec le Drakkar lui ont monté qu’il y avait autre chose que le hockey et fait découvrir un coin du Québec qu’il ne connaissait pas.