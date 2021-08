Héma-Québec a un urgent besoin de donneurs à Baie-Comeau

Héma-Québec lance un appel pressant aux gens de la Manicouagan en vue de ses cliniques de sang des mercredi 18 et jeudi 19 août à Baie-Comeau, car un retard s’observe pour la prise de rendez-vous.



Porte-parole d’Héma-Québec, Vanessa Jourdain espère que les Manicois répondront présent, malgré la période des vacances qui est peut-être un peu moins propice aux dons de sang.

« On a une très belle réponse chez vous normalement, mais le beau temps est là et on sent l’effet des vacances », souligne Mme Jourdain en rappelant que les besoins de sang, eux, ne prennent pas de vacances.

Les cliniques de sang se tiendront de 13 h à 20 h 30 au centre Laflèche. L’objectif est de 450 dons pour les deux jours, mais vendredi, il manquait toujours 150 donneurs. « On a besoin de 1 000 dons par jour au Québec pour répondre aux besoins », conclut la porte-parole.

Il est possible de prendre rendez-vous en composant le 1 800 343-7264 ou encore en se rendant sur le site Internet d’Héma-Québec.