La vaccination sera obligatoire pour les travailleurs de la santé

Le premier ministre du Québec, François Legault, rend la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé, qui est en contact direct avec les patients.

Près de 90 % des travailleurs sont vaccinés. « Pour le 10 % restant, il y a un risque de transmission pour les patients selon la Santé publique. On touche à l’intégrité physique et au droit du travail. Ce n’est pas banal. C’est pour cela qu’on en a parlé aux partis d’opposition. Il y aura une commission parlementaire à ce sujet dès la semaine prochaine. On veut qu’il y ait un débat et que les gens puissent se faire entendre », souligne le premier ministre du Québec François Legault, qui a annulé sa tournée des régions en raison de la quatrième vague de propagation du virus.

Lors de son point de presse, M. Legault s’est fait rassurant puisque 85 % des Québécois ont déjà été inoculé par une première dose. «Je suis convaincu que nous sommes capables de passer à travers la quatrième vague ensemble. On souhaite qu’il y ait un blitz afin que les citoyens se fasse vacciner d’ici le 1er septembre. »

Avant la rentrée scolaire, la Santé publique émettra des recommandations quant au port du masque dans les classes. « Cela pourra se faire région par région. Cela sera fait dans les prochains jours. Pour nous, il n’est pas question de prendre de risque pour les élèves » précise M. Legault.