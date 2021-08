Baie-Comeau, berceau d’histoire et de nature

Baie-Comeau vous bercera d’anecdotes d’antan, avec une immersion en pleine nature et terroir nord-côtier. Que ce soit pour marcher, manger ou s’amuser, Baie-Comeau a tout pour vous combler lorsque vous déciderez enfin de partir (ou de repartir?) à l’aventure sur la Côte-Nord.

Walter, l’encyclopédie vivante de Baie-Comeau

Si vous marchez dans le cœur de Baie-Comeau sans «Monsieur Walter», vous passerez à côté de toute une expérience. Sans lui, comment pourriez-vous savoir qu’un jour, un célèbre peintre italien s’est fait arrêter par l’armée canadienne à quelques pas d’où on tenait les messes? Je laisse le soin à M. Walter de vous raconter la suite.

Monsieur Walter a grandi dans ce centre-ville. Encore aujourd’hui, plusieurs bâtiments sont restés authentiques à leur apparence d’autrefois.

Des histoires intrigantes, le jovial anglophone en a plein la tête. Cette encyclopédie sur deux pattes n’a pas eu à chercher bien loin ses informations sur le Baie-Comeau d’antan, puisqu’il l’a vécu comme nul autre.

Ce fils de famille américaine immigrée sur la Côte-Nord en a long à raconter. Son père venait à l’époque travailler «à la shop» de Mckormick. Il a donc grandi dans cette ville industrielle et y porte un attachement encore aujourd’hui. Peut-être s’emballera-t-il lorsqu’il se confiera sur l’un de ses bons amis, un dénommé Brian Mulroney.

L’église Saint-Amélie est considérée comme l’une des plus belles de la province.

Sur les traces du colonel McCormick !

Aujourd’hui âgé de 83 ans, il s’associe avec Tourisme Baie-Comeau pour vous faire vivre le Baie-Comeau d’antan. Il retrace l’histoire du Colonel Robert McCormick, venu fonder une ville autour de son usine à papier, la Québec North Shore Paper.

La visite d’une durée de deux heures est interactive (et, à l’avis de votre rédactrice, passe beaucoup trop vite !)

Le coin à découvrir : le parc des Pionniers

Le parc des Pionniers donne directement sur le fleuve.

Vous cherchez un petit coin tranquille pour pique-niquer ou pour votre jogging matinal?

Le parc des pionniers est un incontournable. Vous y trouverez :

Un accès au fleuve;

Des modules de jeux pour enfants;

Des tables à pique-nique;

Une piste cyclable ;

Une scène extérieure lors des événements

Un panorama reposant ;

Beaucoup d’espaces verts

L’heure est à la soif

Quoi de mieux que de se restaurer après une belle journée de plein-air? Avec ces bières inspirées des légendes de la Côte-Nord, plaisirs gustatifs garantis! Voici quelques incontournables houblonnés de la Microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau.

• Champ Gauche – Pilsner – 4,8% : Légère, accompagne bien les repas aux saveurs prononcées, comme le bourgot dans sa saumure et du vinaigre

• Walker, Brown Ale – 4,8% : Brune légère. Se marie bien avec une poutine au smoked meat baie-comelien.

• Crâaable , Bitter – 4,8% : Celle-ci est pour les vrais aventuriers. Cette bière est brassée avec de l’infusion de carcasse de crabe. Y goûter est une expérience en soi

MagPie Session IPA , 4,17% : Goût floral, amertume que l’on connait à toutes bonnes IPA, mais avec la légèreté d’une session. Les amateurs d’amertume et de bière rafraîchissante seront séduits

• Pointe-Noire – 5,11% : Se prend en solitaire : le goût du café de cette stout prend toute l’attention de vos papilles. À garder pour la fin, pour terminer votre dégustation en force

Le cocktail de l’été : La Grande Dunade, fait avec la bière Saison des Dunes et le gin Nordkotié. Le thé du Labrador est à l’honneur

Aventure boréale avec Attitude Nordique

Baie-Comeau, c’est aussi sauter à pieds joints dans une forêt boréale dense et flirter avec les merveilles du fleuve Saint-Laurent. Attitude Nordique se fait un point d’honneur de participer à cette immersion, autant chez les amateurs d’adrénaline que pour les amoureux de contemplation. La tendance du tourisme d’aventure y prend tout son sens.

Attitude Nordique propose deux expériences bien distinctes. Par temps doux, où les eaux du Saint-Laurent sont calmes et apaisantes, des guides vous emmèneront en excursions en kayak. Vous y découvrez alors des baies bien cachées de la civilisation.

Une randonnée précède l’excursion en via ferrata. Peut-être aurez-vous droit à un cours sur la faune et la flore boréale?

Les guides sont experts en la matière

La deuxième expérience est davantage «rock n roll»! Une via ferrata qui longe le fleuve vous promet des sensations fortes garanties. Pour les non-initiés, n’ayez crainte : des guides vous accompagnent tout au long de votre périple sur les parois rocheuses du Bouclier canadien. Les équipements comme les casques et les harnais sont fournis, reste plus qu’à vous amener un couvre-chef, une gourde et de bons souliers pour partir vers votre aventure boréale!

Le clou du spectacle : une tyrolienne unique au Québec ! Peut-être serez-vous aussi courageux que Léa, guide passionnée, et que vous vous laisserez renverser la tête par en bas pour voler au-dessus du fleuve Saint-Laurent? Votre humble rédactrice n’a pas osé !

Attitude Nordique est lauréat des prix « Innovation et développement » et « Prix coup de cœur du public » du Gala du Mérite 2019 de Tourisme Côte-Nord ainsi que lauréat du prix « Attrait / événement touristique 2019 » par la Chambre des commerces Manicouagan.

Le thé du Labrador : une merveille de la forêt boréale

Au fil de vos randonnées, vous traverserez une forêt boréale dense qui n’attend que vous. Peut-être vous pencherez-vous pour y ramasser quelques feuilles de thé du labrador? Attention : pour cueillir la bonne feuille, assurez-vous qu’elle soit épaisse, un peu trapue et parfois avec un duvet orangé en dessous. Faites sécher et profitez de votre dégustation. Une tasse par jour suffit à combattre l’insomnie et à calmer les maux de tête, parait-il !

Pointe-aux-Outardes : dormir parmi les pins et les merles

Les prêts-à-camper du Parc Nature Pointe-aux- Outardes sont conçus sur le thème d’un oiseau. Voici mon nid où j’ai passé la nuit, le «Merle bleu».

À quelques kilomètres de Baie-Comeau se trouve Pointe-aux-Outardes. Un parc de conservation vous y attend, avec un hébergement ma foi très original! Que diriez-vous de dormir dans une forêt d’anciens pins rouges, dans un nid d’oiseaux?

Les prêts à camper du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes sortent de l’ordinaire. Ils suivent tous le thème d’un oiseau, offrant une expérience immersive très apaisante. Le Merle Bleu, ce nichoir géant sur deux étages, est décoré et inspiré de cet oiseau coloré. Une petite cuisine se trouve au rez-de-chaussée, ce dernier aménagé avec des meubles faits de matériaux recyclés. La terrasse extérieure possède une balançoire. À l’étage, une seconde terrasse est aménagée près de votre nid. Vous vous sentirez alors vraiment perché dans un arbre! Déconnexion garantie. Le nid peut accueillir jusqu’à deux personnes. À la mezzanine, il y a de la place pour deux enfants (ou plutôt oisillons, dans le cas présent !).

Le Merle bleu.

Un lieu dédié à la protection

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes est plus qu’un site de prêts-à-camper. C’est d’abord et avant tout un site de protection de la faune et de la flore. Denis Cardinal, directeur du parc, s’affaire à protéger ce bijou naturel depuis déjà 40 ans.

À l’époque, la protection des milieux naturels n’avait pas vraiment la cote. M. Cardinal «a dû travailler fort» pour convaincre la classe politique et la communauté locale que les lieux en valaient la peine.

Aujourd’hui, il propose aux visiteurs un réseau de sentiers traversant huit écosystèmes différents. L’un d’entre eux donne une vitrine sur le quatrième plus important marais salé du Canada. Lors des migrations, il est une halte de choix pour près de 350 espèces d’oiseaux. Une tour d’observation vous attend, apportez vos jumelles!