Charlevoix en automne, de toute beauté

Quand la nature se colore dans toute sa magnificence

L’été s’en va tranquillement. Déjà dans quelques semaines, l’automne se pointera le bout du nez On passera alors à une autre étape d’une magnifique saison touristique qui se poursuit. Une étape tout en couleurs et en possibilités de découvertes. C’est ça Charlevoix en automne!

Avec ses impressionnantes montagnes, la région offre des panoramas époustouflants toute l’année durant. Mais en septembre et en octobre, c’est le summum avec les feuilles des arbres qui passent du vert aux différentes teintes de rouge, d’orange et de jaune avant de choir au sol. Un pur joyau pour le regard.

Visiter Charlevoix en automne, c’est :

• Se payer la traite avec une croisière d’observation aux baleines, mais agrémentée des couleurs flamboyantes de la végétation tout au loin. On a beau changer de saison sur le calendrier, les baleines, elles, demeurent au rendez-vous.

• Prendre le temps de s’arrêter un instant pour une excursion à bord du train touristique qui relie la chute Montmorency à Québec à La Malbaie avec un arrêt à Baie-Saint-Paul. Différents forfaits sont proposés, dont l’un à l’heure de l’apéro.

• Faire une ronde de golf sur l’un ou l’autre des trois terrains de la région, du côté de La Malbaie ou de Baie-Saint-Paul. Panoramas splendides garantis, notamment au Murray Bay, le troisième plus vieux terrain de golf dans les Amériques ouvert en 1876 et le plus vieux situé toujours au même endroit.

La beauté automnale à l’état pur (photo André-Olivier Lyra).

• S’élancer à l’assaut de l’Acropole des draveurs, au parc national des Hautes-Gorges-de-la- Rivière-Malbaie, ou encore du Mont-du-Lac-des-Cygnes, au parc national des Grands-Jardins, afin de se dépenser physiquement. Se dépenser, soit!, mais tout en jouissant d’une nature incroyablement sublime. Pour admirer les couleurs de l’automne, quoi de mieux que d’avoir les deux pieds dedans, n’est-ce pas?

• Parcourir les deux routes panoramiques de la région en tout ou en partie, que ce soit en vélo, en moto, en voiture ou en VR. L’une longe le fleuve sur 78 km de Baie-Saint-Paul à La Malbaie en passant par Les Éboulements, Saint-Irénée et L’Isle-aux-Coudres. L’autre, située plutôt en montagne, relie les deux parcs nationaux sur une distance de 120 km en passant par les localités de Notre-Dame-des-Monts, Saint-Urbain et Saint-Aimé-des-Lacs.

Passer du temps dans Charlevoix en automne, c’est aussi :

• Profiter du gros de la saison des récoltes pour faire des réserves de fruits et de légumes. Et pourquoi pas une cueillette de pommes ou de poires à la Cidrerie et Vergers Pedneault à l’Isle-aux-Coudres ou encore de courges et autres aux Jardins du Centre aux Éboulements?

Les fruits des Vergers Pedneault (Photo André-Olivier Lyra).

• Faire des haltes gustatives sur la route des saveurs pour découvrir des producteurs passionnés. Pensons seulement aux fromages, aux charcuteries et aux bières de microbrasseries.

• Peut-être même pousser sa chance en passant une semaine en télétravail dans un lieu d’hébergement où le cadre enchanteur tout autour invite aux sorties une fois notre journée de labeur terminée.

Une saison automnale remplie d’événements

Plusieurs rendez-vous sont proposés en automne dans Charlevoix. Ce n’est pas le choix qui manque. Des rendez-vous culturels ou sportifs, amenez-en!

D’abord, il y a le Domaine Forget à Saint-Irénée. Plusieurs spectacles sont inscrits à la programmation des prochains mois. Parmi les artistes qui se produiront d’ici le 12 novembre, on peut penser à Simon Leblanc, au duo d’humoristes Laurent Paquin et Simon Boudreault et à Jacques Michel.

Pour sa part, le circuit artistique en milieu agricole, le Pays’Art, accueille les visiteurs jusqu’au 11 octobre. Il offre l’occasion de découvrir des productions locales et agricoles gourmandes du terroir. Un gage de dépaysement par la fusion de l’art et de l’agriculture dans les paysages grandioses des routes de Charlevoix.

Les amants de l’art peuvent d’ailleurs bonifier leur expérience en téléchargeant l’application mobile gratuite Parcourir Charlevoix – Culture et nature, une porte d’entrée sur plusieurs circuits avec des parcours interprétés.

Des défis sportifs

Côté sportif, la 10e édition de l’Ultra-Trail Harricana du Canada, présentée par The North Face, battra son plein les 10, 11 et 12 septembre dans l’arrière-pays sauvage de Charlevoix.

L’année 2021 marquera la 10e édition de l’Ultra-Trail Harricana du Canada, qui sera présentée du 10 au 12 septembre. Photo UTHC

Les coureurs s’élanceront sur de la courte distance à partir de 5 km, mais aussi sur des plus longues distances à partir de 42 km. Un parcours de calibre international de 125 km, qui comprend un dénivelé positif de 4 000 mètres, est également au programme.

Les Championnats canadiens de vélo de montagne XCO et la Coupe du Québec de vélo de montagne seront aussi disputés à Baie-Saint-Paul en septembre, soit du 24 eau 26. Ils font partie de la 28e édition des Grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui englobe également le Grand prix cycliste de Charlevoix et le Granfondo.

Le Rallye de Charlevoix réunira dans la région des adeptes de rallye auto les 23 et 24 octobre. L’événement fait partie de la Coupe nord-américaine, du Championnat canadien et du Championnat du Québec des rallyes. La réputation de l’événement comme l’une des plus remarquables compétitions de rallye de performance n’est plus à faire dans le milieu, dit-on.

Enfin, du 25 au 28 novembre, ce sera place au Challenge Casino de Charlevoix, l’un des tournois majeurs sur la scène du curling au Québec. Il en sera à sa 21e édition en 2021.