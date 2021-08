La famille de Steeve Barriault et Hydro-Québec s’entendent hors cour

La famille du travailleur décédé noyé dans sa pelle mécanique au chantier de la Romaine en 2015 vient de signer une entente hors cours avec Hydro-Québec.

La nuit du 11 mars 2015, l’opérateur Steeve Barriault était au travail sur le chantier de Romaine-3.

L’homme de 39 ans s’est lentement retrouvé submergé dans l’eau, coincé dans sa pelle mécanique, après que la glace ait cédé sous le poids de l’engin. Trois de ses collègues ont tout tenté pour l’en extirper. Ils auront en mémoire à vie cette image atroce de Steeve Barriault qui appelle à l’aide, impuissant, sachant ce qui l’attend, suppliant qu’il « ne veut pas mourir ».

Steeve Barriault. Photo courtoisie

Le rapport de la CNESST sur l’accident est accablant envers Hydro-Québec blâmée pour sa « gestion déficiente des travaux ». On lui reproche notamment de ne pas avoir analysé le site avant d’y faire les travaux.

Besoin de justice

Le père de Steeve Barriault a intenté des procédures contre la société d’État. Il ne pouvait accepter que personne ne soit blâmé dans l’affaire. Il pensait aussi à deux autres travailleurs décédés dans des circonstances semblables. Il voulait éviter à tout prix qu’il y en ait d’autres.

Cette tragédie qui a emporté son fils, il y pensait sans cesse la nuit, avait confié Clément Barriault.

Malheureusement, le sort s’est acharné sur cette famille éprouvée et il a perdu la vie en se noyant un an plus tard, au large d’Anticosti.

Le reste du clan a continué de mener la bataille. Au total, on comptait 17 demandeurs dans la poursuite de 3,9M$ déposée en 2018 contre Hydro-Québec. Le règlement hors cour ne permet pas de connaître les détails de l’entente finale.

Un long chemin

Toute cette bataille qui aura durée six ans ne fut pas sans peine. Hydro-Québec est allée en appel dans le dossier.

Le frère de Steeve Barriault est tombé malade. Son fils a quitté le domaine de la construction, incapable de mettre les pieds sur un chantier sans penser aux événements.

« Entendre les travailleurs confier leur histoire, c’était traumatisant, il n’y a pas d’autres mots. On devait se lever et sortir de la salle », a dit Stéphanie Bouchard-Party, la conjointe du fils de Steeve Barriault et porte-parole de la famille.

Le règlement hors cour a été signé le 2 juillet dernier. La famille souhaitait envoyer un message d’espoir, maintenant qu’elle peut tourner la page et être en paix.

« Ce n’est pas parce qu’on fait face à quelque chose de gros comme Hydro-Québec qu’il n’est pas possible d’avoir justice en fin de compte », a dit Mme Bouchard-Partry.