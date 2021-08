Le ministère des Affaires municipales veut plus de candidatures aux élections

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) veut augmenter le nombre de candidatures aux prochaines élections, en proposant une séance d’information aux Nord-Côtiers.

En vue des élections municipales prévues le 7 novembre, le MAMH tiendra la séance d’information « Je me présente aux élections municipales 2021 » le 31 août. Elle aura lieu en ligne, via zoom, de 19h à 20h30.

Elle vise à informer les citoyens et à les inciter à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant comme conseiller, conseillère, maire ou mairesse. On y parlera de la démarche à suivre pour une mise en candidature, de l’organisation municipale, ainsi que du rôle des personnes élues.

Lors des dernières élections en 2017, 121 postes sur 217 ont été pourvus sans opposition sur la Côte-Nord. L’âge moyen des conseillers et conseillères élues était de 52,9 ans. Pour les maires et mairesses, il se chiffrait à 59,2 ans. Au lendemain des élections, les femmes occupaient seulement 22,6% des postes à la mairie. Elles sont plus nombreuses dans les postes de conseillères avec 43,3% des sièges disponibles.

Les personnes souhaitant assister à la séance d’information peuvent s’inscrire en cliquant ici.