Les dinosaures se multiplient au quai de Ragueneau

Trois nouveaux dinosaures et un bébé qui sort de sa coquille ont été installés progressivement au début de l’été au site du vieux quai de Ragueneau, un endroit déjà reconnu pour ses représentations de ces bêtes préhistoriques.



Une maman et son bébé sont en place au milieu du stationnement à l’entrée du quai et un autre près de l’emplacement pour les kayaks.

Le troisième dinosaure avait été placé au bureau d’accueil touristique, mais a été retiré pour l’alourdir, après qu’une personne ait tenté de le subtiliser. Il a retrouvé sa place le 13 août.

La municipalité de Ragueneau a assumé les coûts de construction des nouveaux dinosaures, soit quelque 2 000 $ en matériaux, soit du béton et de la broche. Deux préposés à l’entretien de la municipalité les ont fabriqués.

« Il y a des employés municipaux qui ont manifesté le désir d’en faire d’autres et on avait aussi la volonté au niveau du conseil municipal. On avait une belle opportunité au courant de l’hiver, donc nos employés ont continué dans cette lignée-là de faire des dinosaures et d’en placer à différents endroits dans la municipalité », explique Joseph Imbeault, maire de Ragueneau.

Le plus petit des deux anciens dinosaures a été repeint. Le plus grand devrait l’être avant l’hiver. Sa hauteur pose problème parce que les employés de la municipalité ne sont pas certifiés pour le travail en hauteur, mais leur formation est en train de s’organiser.

Rappelons que ces dinosaures ont été réalisés en 1994 par Rénald Girard et son fils.

Achalandage au quai

Par ailleurs, le quai est très achalandé cette année. « Il est plus populaire. L’année passée, on trouvait qu’on avait eu de l’achalandage. Cette année, c’est fou comme on dit. Il y a du monde partout. Il y a du monde qui couche là. Il y a du monde qui arrête », souligne M. Imbeault.

Les nouveaux dinosaures expliquent en partie l’augmentation de l’affluence au bureau touristique et au quai. « Moi je pense que c’est certainement un élément qui a fait que l’achalandage a augmenté comme ça. Mais l’an passé aussi, on a tellement eu de bons commentaires sur ce qu’on avait mis au quai, que ça a fait du bouche-à-oreille », estime le maire de Ragueneau.

La municipalité travaille sur un plan de développement touristique qui devrait tourner, autour des dinosaures.