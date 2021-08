Les élus s’inquiètent de l’état du système de santé nord-côtier

Des urgences fermées faute de personnel, des malades qui se déplacent en chaloupe, des heures de route à parcourir pour des tests de cinq minutes…la liste des problématiques soulevées par les élus nord-côtiers est longue.

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord demande au ministre de la Santé, Christian Dubé, la création d’une table de travail régionale en santé. Les élus veulent éviter la détérioration des services qu’ils estiment « bel et bien amorcée ».

Ils croient que cette table permettrait une meilleure concertation pour faire face aux différents enjeux. Une lettre la réclamant a été envoyée au ministre Dubé et au ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, suite à une rencontre tenue à Sept-Îles, mardi.

Bien que conscients des problèmes d’attraction et de rétention de main-d’œuvre, les membres de l’Assemblée ont bien l’impression que la controversée réforme Barrette a créé le chaos dans le système de santé de la région.

« Avant la réforme Barrette, les milieux étaient davantage impliqués avec, pour résultat, une meilleure compréhension des actions mises en place par les établissements. Aujourd’hui, on cherche le fil conducteur et, sincèrement, le seul consensus qui se dégage c’est celui de la détérioration des services », a déploré Martin Saint-Laurent, président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord.

Les élus ne souhaitent cependant pas tomber dans les accusations et proposent plutôt une approche qui a déjà fait ses preuves dans le dossier de la main-d’œuvre régionale. En 2014, une table régionale avait identifié des solutions pour contrer le faible recrutement des travailleurs locaux sur les chantiers de la Côte-Nord.

« On a l’impression de revivre le jour de la marmotte et, au bout du compte, ce sont les plus vulnérables de nos communautés qui en font les frais. Les gens sont sortis de la table de la main-d’œuvre régionale avec des résultats probants pour nos travailleurs. Pourquoi ne pas essayer en Santé? », a affirmé Micheline Anctil, préfète de la MRC de la Haute Côte-Nord.

On voudrait utiliser le même outil en santé pour d’abord faire consensus sur l’état des lieux et ensuite travailler à la mise en place de solutions durables.

« Il faudra discuter de solutions en amont des fermetures d’urgences, il y a des choses qu’on voit venir de loin, alors pourquoi ne pas tenter d’unir nos efforts? Est-ce uniquement une question d’économie de coûts? », a questionné le préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault.

La Basse-Côte-Nord encore plus critique

En Basse-Côte-Nord, Randy Jones est d’avis que l’état du système a déjà des répercussions sur la santé des résidents, qui faute de services, ne reçoivent pas toujours les soins dont ils auraient vraiment besoin.

Dans les dernières semaines, le secteur a fait l’objet de plusieurs coupures de services, en raison du manque de personnel infirmier.

Sans compter que les résidents des villages sont à la merci de Dame nature pour leurs déplacements.

« Si quelqu’un est malade, qu’il veut sortir d’ici (La Tabatière) et qu’il y a de la brume, il doit prendre une chaloupe pour aller à Saint-Augustin rejoindre l’aéroport et être capable de sortir par avion », a illustré Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent.