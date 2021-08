Des parcelles de terrain litigieuses à Chute-aux-Outardes

Des propriétaires de commerces de la rue Vallilée à Chute-aux-Outardes craignent les conséquences financières d’une démarche de régularisation de parcelles de terrains menée par la MRC de Manicouagan.



Sept commerçants en affaires à l’est de la rue Vallilée sont touchés. On peut penser à la Poissonnerie Jean-Guy Laprise, au restaurant Le Riviera Pub & Grill et le garage Débosselage Girard. De petites parcelles de terrain inoccupées entre leur propriété et l’artère sont au cœur des pourparlers.

« À l’origine, ça (les parcelles de terrain) avait été inscrit comme propriété du ministère des Transports, mais finalement, ça appartient au MERN », explique le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, en faisant référence au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Officialisé au cours des derniers mois, ce changement d’appartenance change la donne pour les propriétaires du tronçon concerné. « C’est une terre publique. Les propriétaires qui longent (le secteur) devraient être locataires ou propriétaires. On essaie de trouver une solution à ce problème-là », poursuit le préfet.

Si la MRC se trouve partie prenante, il faut le préciser, c’est qu’elle a la responsabilité de la gestion des terres publiques intramunicipales pour le compte du MERN.

Trois options

M. Furlong affirme que trois options s’offrent à la plupart des propriétaires. Ils peuvent laisser les choses comme elles le sont depuis toujours, louer la parcelle qui juxtapose leur propre propriété ou encore l’acheter.

« Ils ne sont pas obligés de l’acheter, mais ces gens-là vont avoir des problèmes lorsqu’ils vont vendre, car ce ne sera pas conforme. Dès qu’ils vont vouloir vendre, il va falloir qu’ils se rendent conformes à la réglementation municipale », prévient le préfet.

« Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une problématique au-dessus de leur tête et il va falloir la régulariser un jour. »

Un seul commerçant doit rectifier le tir plus rapidement. Il s’agit du Riviera Pub & Grill, dont une partie de la terrasse empiète sur la parcelle de terrain en question, selon le préfet. Le Manic a tenté à quelques reprises d’obtenir les réactions du propriétaire du commerce, Jean-Philippe Ouellet, mais ce fut sans succès.

« Il n’y a personne présentement qui veut acheter », admet pour sa part Serge Girard, propriétaire de la Poissonnerie Jean-Guy Laprise, mais aussi de deux autres propriétés voisines.

« Si personne n’achète, la MRC nous a dit qu’ils pourraient bloquer l’accès », poursuit-il, en soulignant que la problématique entourant les bandes de terrain est apparue en 2020.

La municipalité de Chute-aux-Outardes a convoqué les commerçants concernés à une rencontre d’information au début de la semaine dernière. Tout en se montrant plutôt réticent à discuter du dossier, son directeur général, Rick Tanguay, a mentionné que la municipalité fait office d’intermédiaire entre la MRC et les gens d’affaires.