Un vélo pour stimuler les aînés nord-côtiers atteints d’Alzheimer

Un vélo spécial fait tourner les têtes lorsqu’il sillonne la ville avec ses passagers. La Société Alzheimer Côte-Nord s’est munie d’un nouvel outil pour faire prendre l’air à ses usagers en toute en sécurité.

Le Vélo Richelieu est un modèle de vélo électrique conçu par l’entreprise Gros Vélo de Québec. Il permet à son conducteur de transporter jusqu’à deux passagers à l’avant. Dans le cas de la Société Alzheimer, on parle d’un usager et de son accompagnateur. Sa conception s’est faite en collaboration notamment avec un ergothérapeute. Il est pensé spécialement pour le confort des personnes âgées qui l’utilisent.

Le vélo à trois roues d’une valeur de 8 000$ permet un moment riche en stimulation pour les usagers. La promenade semble entre autres avoir pour effet d’éveiller des souvenirs à la vue de certains bâtiments, ou maisons croisées en plein cœur de Sept-Îles.

Le projet a été rendu possible grâce à la contribution financière du Club Richelieu, d’où le nom de l’engin.

La Société Alzheimer compte éventuellement le faire essayer aussi à ses usagers de Port-Cartier et de Baie-Comeau. Avis aux intéressés, elle est d’ailleurs à la recherche de conducteurs bénévoles.

Un déménagement qui change tout

La Société Alzheimer Côte-Nord est déménagée en janvier, au 34 rue Smith. Ses bureaux étaient autrefois partagés avec l’espace de vie du curé, dans le sous-sol de l’église Marie-Immaculée. Il s’agit d’un changement majeur pour l’organisme qui a passé le cap des 25 ans d’existence durant la pandémie.

Le nouvel emplacement comprend une magnifique galerie en aluminium réalisée par Althec 7-Îles et différents partenaires. On retrouve y retrouve une grande cuisine fonctionnelle et conviviale pour les rassemblements aux repas.

La salle d’accompagnent.

On prévoit y aménager une salle de stimulation incluant une tour diffuseuse de lumières et d’odeurs.

Avec une superficie qui a plus que doublé, la Société peut donner l’aval à certains de ses projets.

La nouvelle cuisine de la Société Alzheimer Côte-Nord.

Elle pourra désormais offrir du répit sous inscription les lundis et jeudis, en plus d’en offrir de manière spontanée les samedis.

Zéro CV

La Société Alzheimer mène principalement des activités d’accompagnement. Elle aide une trentaine d’usagers et leurs familles à raison de deux à dix heures par semaine. L’organisme qui dessert Baie-Comeau, Sept-Îles, Port-Cartier et la Basse-Côte-Nord (en sous-traitance) aimerait en faire plus, mais il peine à recruter du personnel.

Il ne reçoit aucun CV pour pourvoir ses postes d’accompagnateurs. L’enjeu des frais de déplacement sur un territoire aussi grand à couvrir est aussi bien présent. N’empêche que la Société a réussi à réduire grandement sa liste d’attente au cours des dernières années.

Il y a quatre ans, on pouvait compter jusqu’à 9 mois avant d’obtenir des services. À ce jour, on parle plutôt d’un mois et demi.

« On veut vraiment réussir à accompagner les gens dès le début et non seulement en urgence », a expliqué la directrice de l’organisme, Julie Depeyre.

Plus les proches aidants en apprennent tôt sur la maladie, plus ils sont habilités à la gérer adéquatement et avec une plus grande facilité.

« Un exemple, un monsieur qui a un tapis de douche noir ne comprend pas pourquoi sa femme refuse de sortir de la douche et tombe en crise. C’est simplement qu’elle, elle voit un trou noir et non un tapis. En changeant la couleur, c’est réglé », a illustré Mme Depeyre.

Des conseils de cette nature, la Société en a plein à transmettre.

Comme partout ailleurs, la population de la Côte-Nord se fait vieillissante et la maladie risque de toucher de plus en plus de famille. Selon des données de 2020, sur les 18 368 personnes âgées de 65 ans et plus sur la Côte-Nord, 1 543 étaient atteintes de la maladie d’Alzheimer.