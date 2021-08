Vandalisme au skateparc

Le skateparc du secteur Marquette de Baie-Comeau, situé derrière le centre Henry-Leonard, a fait l’objet de vandalisme par une ou des personnes qui y ont fracassé des pierres, ce qui a laissé des marques sur la surface et des débris. La Ville ne trouve pas l’événement qui s’est produit dans la nuit du 16 au 17 août très drôle.

La situation a été constatée le 17 août au matin. Le site a été fermé le jour même pour nettoyer et évaluer les dégâts causés à la surface faite d’un mélange de béton spécifique. Pour les résultats de l’évaluation des dommages et les réparations, il faudra attendre. Le skateparc était à nouveau accessible dès le 18 août.

« C’est sûr que là, en deux occasions cet été on a eu du vandalisme sur nos infrastructures sportives. C’est vrai que c’est déplorable sur le simple fait que c’est des activités pour la population, pour les jeunes, notamment, aussi, surtout au skateparc », soutient Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

« Donc c’est de l’investissement, on investit ça pour la communauté, et quand il y a juste quelques individus qui posent ces gestes-là, on s’entend que c’est pour ça qu’on les dénonce quand même haut et fort et qu’on se fie que les gens observent autour d’eux, parce qu’on ne veut absolument pas que ça se reproduise à tout autre endroit. En tout cas, on veut limiter ça le plus possible », ajoute-t-il.

Aux dires de M. Pineault, la Ville ainsi que plusieurs citoyens sont choqués par l’événement.

La Ville de Baie-Comeau a fait un signalement à la Sûreté du Québec en lien avec cet événement. Rappelons que des gestes de vandalisme avaient aussi été posés au parc St-Nom-de-Marie au mois de juin.

Il y a quelques semaines, il était question de la cohabitation relativement difficile entre le skateparc et l’athlétisme.

La Ville de Baie-Comeau invite les citoyens à déclarer les gestes de vandalisme en appelant son service à la clientèle au (418) 296-4931 ou la Sûreté du Québec.