Colombe Jourdain publie Ressac

Colombe Jourdain vient de publier son premier roman. Avec Ressac, elle démontre que tout vient à point à qui sait attendre, comme le dit l’adage.



De la patience et de la détermination, l’auteure de 43 ans n’en manque pas. À preuve, c’est en novembre 2009, et à la suite d’une séparation, que la Baie-Comoise d’origine installée à Québec depuis plus de 20 ans a écrit la première version de son roman.

Ressac raconte l’histoire de Sophie, une fille qui vit à Québec et dont le conjoint vient de la laisser. Pour ajouter à ce passage douloureux, elle vient de perdre ses parents dans un accident de la route survenu alors qu’elle se trouvait au volant.

« Elle part sur un nowhere sur la Côte-Nord. Elle va apprendre à se reconstruire et à repartir à neuf », explique Colombe Jourdain, dont plusieurs membres de sa famille habitent toujours à Baie-Comeau. Sophie poursuivra son rétablissement dans un chalet au bord du fleuve à Franquelin.

Ressac est une histoire fictive. « Le personnage de Sophie, c’est pas moi du tout, à part pour quelques petites choses », insiste l’écrivaine, en glissant au passage que ses parents sont originaires de Franquelin.

Travail de réécriture

Il y a quelques années, elle avait envoyé son manuscrit à des maisons d’édition, mais sans succès. Par contre, ça n’a pas nécessairement été en vain puisque deux éditeurs ont pris la peine de lui écrire que même s’ils écartaient son roman, il avait des qualités, ce qui l’a encouragée.

La sortie de Ressac en ce mois d’août 2021 est l’aboutissement d’un gros travail de réécriture effectué notamment avec le soutien d’un professeur d’université. « À date, les gens qui l’ont lu me disent qu’ils ont aimé ça », souligne Colombe Jourdain. Le livre est en vente en version papier et numérique sur Amazon.

Fait à noter, si le roman a été retravaillé grandement entre 2009 et aujourd’hui, il a aussi été mis de côté sur de longues périodes pendant lesquelles l’auteure s’est consacrée à d’autres projets. Elle a d’ailleurs, écrit un deuxième roman, en version courte et longue, précise celle qui est titulaire d’un baccalauréat en études littéraires, profil création, de l’Université Laval.