Encore un néo-démocrate de l’extérieur pour Manicouagan

C’est un candidat de l’extérieur, mais qui promet de déménager dans la région s’il est élu, qui représentera le NPD dans Manicouagan.

Il s’agit d’un dénommé Nicolas Saint-Jean. Vendredi après-midi, le parti n’était pas en mesure de nous en dire plus sur son parcours.

« Il a visité la région plusieurs fois avec ses parents étant plus jeune et il est tombé en amour avec l’endroit en suivant les traces de Gilles Vigneault et en explorant les communautés autochtones », a dit Olivier Clavet, responsable des communications du NPD au Québec.

L’annonce officielle se fera d’ici les prochains jours, a-t-il confirmé.

Le parti admet avoir de la difficulté à trouver des candidats locaux. Longtemps durant la dernière campagne fédérale, la candidate du NPD pour Manicouagan, également de l’extérieur de la région, Colleen McCool, était complètement absente. Elle n’accordait aucune entrevue et ne faisait aucune apparition publique.

« Nous avons appris, cette fois, nous voulons faire les choses différemment », a promis M. Clavet.

De 2011 à 2015, Manicouagan a été représenté par le néo-démocrate Jonathan Genest-Jourdain, élu lors de la vague orange alors que le parti était dirigé par Jack Layton.