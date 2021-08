Le Fonds de solidarité FTQ prête 75M$ à Minerai de fer Québec

Le Fonds de solidarité FTQ a accordé un prêt non garanti d’un montant maximal de 75M$ à Minerai de fer Québec pour appuyer les plans d’expansion de la mine du lac Bloom.

Présentement en construction, le projet de la phase II d’expansion du lac Bloom permettra à la minière de doubler sa capacité de production annuelle avec 15 millions de tonnes.

Le projet doit être complété et entrer en opération d’ici mi-2022. « La réalisation du projet de la phase II d’expansion, qui nécessitera l’achat de nouvel équipement minier et la construction d’une deuxième usine de traitement, permettra de créer plus de 400 emplois permanents de qualité et de générer un impact positif sur la région pour des années à venir », a souligné Dany Pelletier, premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.