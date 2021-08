Championnats québécois de vélo : Marie-Josée Paradis sur le podium

Les membres de l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet ont bien amorcé la deuxième journée de compétition dans le cadre des Championnats québécois de cyclisme sur route élite avec un podium à l’épreuve sur route. La seule fille du groupe, Marie-Josée Paradis, s’est même retrouvée sur le podium à sa première course en peloton à vie.

« Je suis contente d’avoir complété mon parcours, mais j’ai été très impressionnée par le calibre des filles. Ça m’a déstabilisée les tours un et deux. J’ai fait principalement mon parcours seule. Mais je suis contente de mon expérience, c’est très riche en apprentissages, notamment pour prendre des courbes à haute vitesse », soutient Marie-Josée Paradis après sa performance, qui lui a procuré la 3e place du côté des Maître 2 chez les femmes avec un temps de deux heures et 20 min.

Rudy Brochu a fini 18e chez les Maître 1 (2 : 35). Rappelons qu’il a terminé 10e à cette épreuve lors de l’édition 2020 des Championnats québécois de cyclisme sur route aussi à Baie-Comeau.

Toujours dans la catégorie Maître 1, Simon Ouellet n’a pas été en mesure de terminer l’épreuve.

Quant à Martin Savard, évoluant chez les Maître 2, il a conclu l’épreuve en 20e place (2 : 35). Il n’avait pas été en mesure de compléter la course sur route l’an dernier sur le parcours du secteur Mingan.

Le Défi Vélo Manicouagan

Le Défi Vélo Manicouagan, qui consiste à faire le plus de tours parcours de 12,3 kilomètres en 1 h 30 a attiré plusieurs personnes. « Il y a 32 personnes qui ont participé au Défi Vélo Manicougan, des hommes et des femmes. On a eu quelques inscriptions sur place. On est super contents », mentionne Christine Brisson, directrice de Gestion SPACT.

L’an dernier, environ 50 personnes y ont pris part. Cette baisse de participation est due au fait que plusieurs habitués font du bénévolat à ces championnats québécois.

Pour ce qui est du côté compétitif du défi, Vincent Du Tremblay a grimpé sur la plus haute marche du podium. Guillaume Gagnon, de La Baie, et un autre Baie-Comois, Benoît Laliberté, ont complété le top 3.

Il y a eu deux chutes de coureurs de l’extérieur pendant ces Championnats québécois de cyclisme sur route jusqu’à maintenant. « Hier (vendredi), un jeune homme a tombé, a chuté, mais ils l’ont amené à l’hôpital, en tout cas, les dernières nouvelles que j’ai, ce n’est rien de majeur. Tout à l’heure, sur la piste, une jeune fille a tombé également. On parle d’une commotion, parce qu’elle s’est cognée la tête, mais encore là, pour l’instant, l’information que j’ai, ce n’est rien de majeur », indique Mme Brisson.

Trois coureurs ont eu une amende de 50 $ pour avoir jeté un bidon hors de la zone de ravitaillement et un autre a eu un avertissement pour avoir lâché le guidon et zigzagué ente les cônes qui délimitent le parcours. Le tout chez les Maître 2.