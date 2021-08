Un podium pour l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet ce samedi

La journée a été un peu plus dure pour l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet, qui a tout de même décroché un podium à l’épreuve sur route dans le cadre des Championnats québécois de cyclisme sur route élite. Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite Marie-Josée Paradis, Davy Tardif, Cédrick Graham, Éric Clément, Jean-Simon Lajoie et Jérôme Carré.

Le circuit du secteur Mingan a été témoin d’une journée un peu plus difficile pour l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet, qui a tout de même fait un podium aujourd’hui samedi lors de l’épreuve sur route des Championnats québécois de cyclisme sur route élite.

Plusieurs membres de l’équipe Mon Vélo ont participé à l’épreuve sur route dans la catégorie Senior 3, soit Cédrick Graham, Éric Clément, Jérôme Carré et Davy Tardif. Rappelons que l’an dernier, plusieurs membres de l’équipe avaient été impliqués dans une chute dans cette épreuve.

« Ça s’est très bien passé. Je suis fier d’avoir tenu le peloton très longtemps, mais au sixième tour, j’ai eu des crampes et c’est ça qui a été mortel », souligne Cédrick Graham, qui a obtenu la 10e place avec un temps de deux heures et 25 min, à 6 minutes 20 du meneur.

Graham est satisfait de sa performance « Très satisfait. Comparé à l’année passée, il y a une bonne amélioration », soutient-il. Mentionnons qu’il avait terminé 8e à cette épreuve l’an dernier.

Éric Clément a terminé 12e (2 : 31), derrière son coéquipier Graham. « J’ai été mal pris dans le top de la côte, donc ça m’a couté ma course un peu. J’ai été pris en arrière du monde qui se sont laissé décrocher, donc ça a srapé un peu mon tempo. Si non, après ça, j’ai fait une belle course avec des gars. J’ai eu bien du fun, mais je suis déçu un peu du résultat », relate Éric Clément après l’épreuve. Il participera aussi au critérium dimanche, comme son coéquipier Cédrick Graham.

Les autres membres de l’équipe n’ont pas complété les 98,4 kilomètres de la course, parce que leur corps ne suivait plus. « Moi, pas très bien. J’ai arrêté après deux tours », lâche Jérôme Carré à propos de sa course.

« Honnêtement, je n’avais pas d’attentes. J’étais-là pour aider l’équipe et participer. Donc j’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai eu du plaisir pareil. C’est ça qui compte », mentionne Carré.

« Ça a bien été, c’est une bonne amélioration versus l’année passée, mais c’est certain que le calibre est très élevé ici. Ça n’a pas été nécessairement comme je voulais, mais j’étais quand même très content, très heureux du résultat », indique pour sa part Davy Tardif.

Junior

Chez les juniors, il n’y avait qu’un représentant de l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet en Jean-Simon Lajoie, qui a abandonné la course de 98,4 km, lui aussi, parce que son corps ne suivait plus. « Je n’avais plus de jambes », commente le jeune homme.

« Ça a bien été jusqu’au troisième tour. Au troisième tour, ça n’a pas bien été et c’est là que j’ai abandonné », soutient Lajoie.

Rappelons que plus tôt dans la journée, Marie-Josée Paradis a obtenu la 3e place dans la catégorie Maître 2 chez les femmes, que Rudy Brochu a terminé 18e chez les Maître 1, que Simon Ouellet n’a pas été en mesure de compléter l’épreuve, lui aussi chez les Maître 1, et que Martin Savard a fini 20e dans la catégorie Maître 2.

Les Championnats québécois de cyclisme sur route 2021 se concluent demain dimanche par le critérium.