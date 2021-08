Le rideau tombe sur les Championnats québécois de vélo

La fin vient tout juste de sonner ce dimanche après-midi pour la présentation des Championnats québécois de vélo sur route élites. L’organisation est satisfaite de sa prestation, les visiteurs de l’extérieur sont ravis et les astres devraient facilement s’aligner si Baie-Comeau désire décrocher de nouveau la présentation de ces championnats les prochaines années.

« Avec 240 participants, ç’a vraiment été un succès sur toute la ligne », a lancé la responsable du comité organisateur et directrice de Gestion SPACT, Christine Brisson. « On a eu des inscriptions de plus sur place, alors que des coureurs inscrits pour une épreuve en ont ajouté une deuxième et une troisième. »

En ce dimanche, journée de critérium, le porte-étendard de l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet, Éric Clément, a signé une très belle prestation dans le critérium chez les seniors 3, avec une 7e place, à seulement deux secondes du vainqueur. Ses coéquipiers Cédrick Graham et Jérôme Carré n’ont pas complété l’épreuve.

« Ç’a joué du coude dans le peleton, mais ç’a bien fonctionné », a confié Clément quelques minutes après la course. « J’étais bien placé, j’ai tourné comme je le voulais, je suis vraiment satisfait et l’expérience dans le peloton, ça commence à rentrer », a ajouté celui qui a remporté le bronze au contre-la-montre vendredi.

On ne peut passer sous silence la performance de Martin Savard dans ce critérium chez les maîtres 2, avec une 14e place, mais avec le même temps que le meneur puisque le peloton a croisé la ligne d’arrivée en bloc.

Ouvert à un retour

Directeur général et directeur technique à la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau a assuré que son organisme sera très ouvert à accueillir une demande de Baie-Comeau si jamais cette dernière aimerait se manifester pour 2024 et 2025.

« On est toujours contents quand les équipes et les athlètes sont contents, et c’est le cas ici avec des championnats de cette qualité. C’est une organisation de calibre international pour un événement de niveau provincial, c’est assez difficile de demander mieux. C’est sûr que si un intérêt est signifié par Baie-Comeau, on est prêt à revenir, sans aucun doute », a soutenu M. Barbeau.

Rappelons que pour 2022 et 2023, Baie-Comeau renouera avec l’élite mondiale du paracyclisme. L’an prochain, la Ville présentera pour la troisième fois de son histoire les Championnats du monde de paracyclisme alors que pour 2023, on s’attend fortement à présenter une épreuve de la Coupe du monde.

Pour Christine Gillard, directrice sportive de l’équipe Desjardins Ford, basée à Québec, Baie-Comeau offre « la plus belle organisation, c’est vraiment extraordinaire. Quand on part, on trouve ça un peu loin, mais une fois arrivés, on est vraiment heureux d’y être. C’est aussi un beau parcours, où tous les athlètes peuvent s’exprimer car il y a de tout. Ça permet également d’être agressif, ce qui va bien avec notre style de course », poursuit-elle.