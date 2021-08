Championnats de vélo : la FQSC prête à revenir à Baie-Comeau en courant

La directrice sportive de l’équipe Desjardins Ford, Christine Gillard, et le directeur général et technique de la FQSC, Louis Barbeau, étaient ravis de l’organisation des Championnats québécois de vélo sur route, présentés à Baie-Comeau.

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) adore Baie-Comeau, on le savait déjà. Mais avec un deuxième succès d’affilée lors de la présentation des Championnats québécois de vélo sur route élites, la fédération souhaite que la municipalité nord-côtière lève de nouveau la main pour accueillir l’événement.

Au terme des championnats dimanche, le directeur général et technique de la FQSC, Louis Barbeau, était loin d’exclure une éventuelle candidature de Baie-Comeau si jamais cette dernière aimerait se manifester pour 2024 et 2025. En fait, c’est tout le contraire.

« On est toujours contents quand les équipes et les athlètes sont contents, et c’est le cas ici avec des championnats de cette qualité. C’est une organisation de calibre international pour un événement de niveau provincial, c’est assez difficile de demander mieux. C’est sûr que si un intérêt est signifié par Baie-Comeau, on est prêt à revenir, sans aucun doute », a-t-il fait valoir.

Pour les deux prochaines années, la municipalité revient à ses premières amours, le paracyclisme. Après les Championnats du monde de paracyclisme en 2022, qu’elle présentera pour une troisième fois, Baie-Comeau recevra selon toute vraisemblance une étape de la Coupe du monde de cette discipline l’année suivante.

« Présenter un événement en temps de COVID, on peut dire qu’on a bien fait ça, et comme organisation, ça nous a gardé dans l’action pour être prêt à recevoir les Championnats du monde de paracyclisme l’an prochain », a soutenu la directrice du comité organisateur, Christine Brisson.

« Ça amène aussi une autre clientèle, soit des Québécois dans la région. Plusieurs ne sont jamais venus et se promettent de revenir », ajoute-t-elle. « On regarde avec Cyclisme Canada et la FQSC pour voir qu’est-ce qu’on pourrait représenter comme événement ici à Baie-Comeau », a précisé Mme Brisson. L’année 2024 semble être la cible, pour l’instant.

La plus belle organisation

En 2021, Baie-Comeau a reçu pas moins de 240 inscriptions, environ une vingtaine de plus que l’année précédente. Et la grande majorité est enchantée de venir compétitionner sur la Côte-Nord, comme l’a bien exprimé la directrice sportive de l’équipe Desjardins Ford, Christine Gillard.

« C’est la plus belle organisation, c’est vraiment extraordinaire. Quand on part, on trouve ça un peu loin, mais une fois arrivés, on est vraiment heureux d’y être », lance la patronne de l’équipe en provenance de Québec, qui avait une vingtaine de coureurs sous sa responsabilité ce weekend.

« C’est aussi un beau parcours, où tous les athlètes peuvent s’exprimer car il y a de tout. Ça permet également d’être agressif, ce qui va bien avec notre style de course », poursuit Mme Gillard.

Même si la chose n’a pas été facile, l’organisation est parvenue à dénicher suffisamment de bénévoles pour assurer la tenue de l’événement. Autre élément qui a aussi contribué au succès de l’événement, le soleil a été de la partie durant les trois jours des championnats.