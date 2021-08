De la variété dans la programmation du Centre des arts de Baie-Comeau

La programmation d’automne 2021 du Centre des arts de Baie-Comeau est enfin connue. Sur la photo, on aperçoit à gauche Marc Rochette, président de la Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau, et à droite, Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique du Centre des arts. Photo Créations Sabrina

Le Centre des arts de Baie-Comeau a dévoilé lundi en fin de journée sa programmation Automne 2021, qui comprend 31 spectacles et 39 représentations en tout.

« Ce dont je suis très fière pour l’automne 2021, c’est qu’on est vraiment revenu à un volume de spectacles qu’on connaissait un peu avant la pandémie. Donc 31 productions, spectacles. C’est vraiment exceptionnel en cette période pas toujours évidente, un peu chaotique. Cette programmation-là a été créée dans une période assez incertaine, donc je suis très fier de pouvoir présenter, encore une fois, une variété de disciplines artistiques », soutient Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique du Centre des arts.

« On va du spectacle de théâtre, de marionnettes, après ça de chansons, d’artistes de la relève, de la musique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des représentations scolaires aussi qui sont à prévoir cet automne. Donc on revient, si on veut, à un semblant, j’oserais dire, de normalité, mais qui se reflète dans notre programmation du moins », ajoute-t-elle.

Programmation

« C’est sûr que parmi les grands noms, on est très fier de recevoir le spectacle Pour une histoire d’un soir, qui est la rencontre, la réunion, si on veut, entre Joe Bocan, Marie Denise Pelletier et Marie Carmen. Roch Voisine avec son grand spectacle Americana », indique Mme Jobin.

« On a aussi de belles découvertes, que ce soit à faire en théâtre avec un solo de Paul Doucet, Trajectoire(s), en musique, Flore Laurentienne. On aura aussi la belle visite de Marie-Josée Simard, une Baie-Comoise réputée, percussionniste qui a tourné partout dans le monde. Donc, il y a une belle diversité encore là de propositions artistiques », continua-t-elle.

Vente de billets

La vente de billets se fera en deux temps pour la saison d’automne. Celle pour les spectacles des mois de septembre et octobre se fera le 30 août à 12h pour le grand public, le 24 août à 12h pour les fauteuils privilèges, ainsi que les 25 et 16 août à 12h pour les détenteurs de forfaits.

La mise en vente des billets pour les représentations des mois de novembre et décembre se déroulera le 18 octobre à 12 h pour le grand public, les 12 et 13 octobre à 12 h pour les fauteuils privilèges, ainsi que les 14 et 15 octobre à 12 h pour les détenteurs de forfaits.

Selon la directrice générale et artistique du Centre des arts, cette décision est basée sur la précaution et s’est prise en équipe.

Bilan

La programmation Automne 2020 s’est caractérisée par 19 spectacles auxquels 2 300 personnes ont assisté, tandis que celle d’Hiver-Printemps 2021 s’est soldée par 23 spectacles et 4 500 spectateurs.

« Oui, il y a aussi les jauges qui ont changé entretemps, on a pu accueillir plus de gens dans nos salles, les mesures ont été assouplies au printemps, à la fin du printemps. Donc c’est sûr que ça a eu une incidence, mais déjà-là, nous on voit, ça fait du bien au moral, ça, c’est certain », explique Marielle-Dominique Jobin.

Plus de détails à venir