L’application du passeport vaccinal rendue disponible dès demain

En conférence de presse le 24 août à 15 h, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé que l’application du passeport vaccinal pourra être téléchargée sur Apple et Android dès demain matin sous le nom de Vaccicode.

« Il y aura deux applications. Une première pour les commerçants qui auront à lire le fameux code QR des clients et une deuxième pour les 5 millions de personnes vaccinées », a-t-il mentionné.

Pour les personnes âgées ou celles qui ont de la difficulté avec la technologie numérique, une version papier en format portefeuille pourra être demandée à la santé publique. Il est également possible de faire imprimer soi-même le code QR.

Le ministre a rappelé que le passeport vaccinal sera utilisé que dans des endroits non essentiels tels que les bars, les restaurants, les cinémas, les gyms, lors des grands événements comme les festivals ainsi que pendant des activités physiques avec des contacts fréquents ou prolongés.

De plus, il ne touchera que les personnes de 13 ans et plus. « Il y avait une ambiguïté au niveau des 12 ans pour savoir à quelle date on demande le passeport vaccinal. Alors, on a simplifié les choses en le demandant à partir de 13 ans », a soutenu M. Dubé.

Une pièce d’identité sera autorisée pour prouver l’âge d’un enfant. Les commerçants auront jusqu’au 15 septembre pour mettre en branle l’utilisation du passeport vaccinal sans pénalité.

Sécurité

Du côté de la sécurité de l’application, le ministre de la Santé tenait à rassurer les Québécois en donnant la parole au ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels, Éric Caire.

« Le code QR ne peut être modifié, falsifié ou copié. Il ne sera pas possible de s’en procurer un d’une autre façon qu’en obtenant ses deux doses de vaccin », a précisé M. Caire.

Tests concluants

Avant de lancer les applications du passeport vaccinal, le gouvernement du Québec a réalisé des tests avec des commerçants de Québec, Montréal et Trois-Rivières.

« Tous les tests se sont avérés concluants. Ils nous ont permis d’analyser l’opérabilité de l’application et sa robustesse. Nous avons obtenu beaucoup de commentaires positifs et on a demandé quelques ajustements », a dévoilé Christian Dubé.

Vaccination

En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé a déclaré qu’elle continue d’augmenter.

« À la dernière semaine, on a atteint tous les objectifs fixés en mars pour toutes les catégories d’âge. En date d’aujourd’hui, les taux de vaccination atteignent 86 % pour la première dose et 77 % pour la deuxième dose. Chaque jour, il y a des personnes additionnelles qui viennent chercher leur première et deuxième dose. »

La santé publique ajustera à compter du 24 août les données publiées quotidiennement sur les cas de COVID-19 , les hospitalisations et les soins intensifs pour afficher le nombre de lits réel et non théorique. « Le nombre de lits dont nous disposons du personnel pour soigner les patients », a-t-il précisé.

Selon M. Dubé, aujourd’hui, le Québec a enregistré 102 hospitalisations sur une capacité réelle de 800 lits, donc une utilisation de 12 % des chambres disponibles. Aux soins intensifs, la situation est semblable : 29 lits sont utilisés sur une possibilité de 176 (ratio de 16 %).

Finalement, Christian Dubé a tenu à mentionner aux Québécois qu’avec la rentrée scolaire et le retour au travail, il faut demeurer prudent. « Il est difficile de mesurer les effets du variant Delta, à quel point ça va toucher nos hôpitaux. On préfère être prudents et voir comment les choses vont se passer », a-t-il conclu.