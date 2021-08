Collard et Baril confirmés avec le Drakkar

Il n’y aura probablement beaucoup de gens surpris en lisant ces lignes, mais l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau a confirmé que ses deux choix de première ronde au dernier repêchage, les attaquants Vincent Collard et Nathan Baril, seront à bord pour le début de la prochaine campagne.

« Les deux joueurs ont été confirmés aujourd’hui (mercredi). Dans le cas de Collard, on se doutait pas mal qu’il serait avec nous, c’était pratiquement une formalité », a lancé sans surprise le directeur général Pierre Rioux, qui croit que son premier choix, 3e au total en 2021, a l’attitude et les atouts nécessaires pour réussir.

« On est convaincus qu’il est prêt à jouer dans cette ligue, il a la vitesse et la combativité pour le faire. En plus, il va être entouré de bons vétérans », a-t-il ajouté en entrevue durant le match entre son club et les Saguenéens de Chicoutimi mercredi soir.

Un jeune prêt

« Je m’étais entraîné fort, car mon objectif était de faire l’équipe », a indiqué Vincent Collard au terme de cette rencontre. « En n’ayant pas eu de saison l’an dernier, c’était important d’avoir un bon entraînement et je l’ai fait. Je suis très content d’être avec le Drakkar cette année. »

Le gaillard de six pieds deux pouces s’attendait au niveau de jeu junior majeur. Ses attentes ont été comblées. « Les gars sont plus gros, plus vieux et ça paraît. C’est de l’adaptation, mais ça va bien. En plus, les vétérans sont vraiment gentils. Ils sont là pour m’aider à apprendre », a enchaîné le joueur de centre.

Le dg en arrive au même constat en ce qui concerne Nathan Baril, deuxième sélection du club nord-côtier en première ronde. Ce dernier a d’ailleurs marqué deux fois mercredi, en plus d’ajouter deux mentions d’aide.

« Il est arrivé ici en mission et il l’a accompli. Il a mérité sa place et ce qu’on aime particulièrement, c’est qu’il joue toujours la pédale au plancher. Mais autant pour lui que pour Vincent, on va leur laisser le temps qu’il faut pour qu’ils s’adaptent », a tempéré le patron hockey.

Au terme de la rencontre de mercredi soir, remportée par le pointage astronomique de 8-6 par les Sags, le personnel d’entraîneurs et Rioux se sont rencontrés afin de retrancher trois ou quatre joueurs, dont l’identité sera dévoilée jeudi matin.

D’ici la fin de semaine, le Drakkar devra réduire son alignement à 23 joueurs, afin de respecter le nombre maximal de joueurs dans l’alignement. Il faut rajouter à ce total les Lettons Raivis Kristians Ansons et Niks Fenenko, qui débarqueront sur la Côte-Nord quelque part en septembre.

Pour revenir au match, le Forestvillois Marc-Antoine Mercier, Andrew Doucet et Jacob Gaucher, deux fois, ont complété le pointage pour les locaux. Devant le filet, le vétéran Olivier Adam a accordé les quatre premiers buts des visiteurs sur 11 tirs, tandis qu’Olivier Ciarlo a cédé autant de fois, mais sur seulement sept lancers.

Le prochain match hors concours de l’équipe aura lieu samedi, alors que les Tigres de Victoriaville seront en visite à Baie-Comeau. L’alignement final du club sera connu le lendemain.