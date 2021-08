Découvrez la programmation du Centre des arts

La directrice générale et artistique du Centre des arts, Marielle-Dominique Jobin, n’est pas peu fière de sa programmation Automne 2021.

Voici la nomenclature des 31 spectacles qui seront présentés au Centre des arts de Baie-Comeau en cette saison d’automne qui s’amorcera bientôt.

Le tout commence le 9 septembre avec l’humoriste Simon Gouache et son deuxième one-man-show Une belle soirée.

Gab Bouchard, auteur-compositeur-interprète originaire du Lac-Saint-Jean, sera à l’Espace Alcoa le 16 septembre, accompagné de quatre musiciens, pour interpréter les chansons de son premier album Triste pareil.

Le 19 septembre, le comédien Paul Doucet montera sur scène pour présenter sa pièce de théâtre Trajectoire(s), faite en collaboration avec le Centre de Création Diffusion de Gaspé.

Le trio En trois couleurs, composé de la percussionniste baie-comoise Marie-Josée Simard, d’Yves Léveillé et de François Bourassa, présentera L’onde sonore du Fjord le 21 septembre.

Deux jours plus tard, soit le 23, après que le spectacle ait été reporté, les 2Frères seront en ville et interpréteront les chansons de leur plus récent album À tous les vents.

Le spectacle d’Arthur L’aventurier : Au bout du monde en Australie sera le premier spectacle de la Série Famille Hydro-Québec et sera présenté le 25 septembre à 15 h.

Le mois de septembre se termine avec Asteria, un voyage immersif dans l’univers d’Alexandra Stréliski, Vincent Vallières, Dominique Fils-Aimé, Fouki et Daniel Bélanger, à l’aide de casques de réalité virtuelle les 29 et 30 septembre, de 17 h 30 à 20 h, à l’Espace scène.

Octobre

Le 1er octobre, Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier présenteront leur nouveau spectacle Pour une histoire d’un soir.

La compagnie de danse de Québec Le fils d’Adrien danse sera au Centre des arts le 4 octobre et revisitera Les dix commandements, une pièce mythique d’Harold Rhéaume, son créateur, pour souligner ses 20 ans d’existence.

Le 7 octobre, Alexandre Poulin, auteur-compositeur-interprète natif de Sherbrooke, interprétera les chansons de son cinquième album Nature humaine.

La pièce Courir l’Amérique inspirée des livres Ils ont couru l’Amérique et Elles ont fait l’Amérique de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque et mettant en vedette Alexandre Castonguay, Patrice Dubois ainsi que Soleil Launière sera joué le 12 octobre.

Les Hay Babies seront enfin à Baie-Comeau le 18 octobre, après avoir été reporté, et présenteront leur quatrième album La 4ième dimension (version longue) à la salle Théâtre et non à l’Espace Alcoa.

Le lendemain, l’humoriste Michel Barrette, présentera son dernier one-man-show en carrière L’humour de ma vie. Mentionnons qu’il avait aussi été reporté.

Le 24 octobre à 15 h, un quatuor à cordes ainsi que l’humoriste et clarinettiste, Christopher Hall, feront une prestation.

Le spectacle On va tous mourir produit par Juste pour rire et mettant en vedette les humoristes Laurent Paquin et Simon Boudreault aura lieu le 28 octobre.

Novembre

Le mois de novembre commence avec l’humoriste de la relève Maude Landry, gagnante de deux Olivier, qui sera au Centre des arts le 4 novembre avec son premier one-woman-show L’involution.

Le lendemain, ce sera au tour de Scott-Pien Picard, auteur-compositeur-interprète de Uashat Mak Maliotenam. Rock Voisine sera en ville le 7 novembre et rendra hommage à sa tournée Americana, qui a été très populaire il y a 10 ans, en interprétant des reprises.

Le 9 novembre, Flore Laurentienne présentera son nouveau projet musical Volume 1. La pièce de théâtre Dunort, qui fait aussi partie de la Série Famille Hydro-Québec, sera joué le 14 novembre à 15 h.

Le 17 novembre sera présentée la pièce de théâtre Oleanna, un classique écrit en 1992 par l’auteur David Mamet, jouée cette fois par Raymond Cloutier et Catherine De Léan.

L’autrice-compositrice-interprète de Montréal, Beyries, proposera au public les chansons de son plus récent album Encounter le 19 novembre. Le 25 novembre, le duo suisse Les Fils du Facteur jouera sa musique à 17 h 30 à l’Espace Alcoa.

Le lendemain, le groupe Salebarbes composé de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, Georges Belliveau ainsi que Jean-François Breau interprétera les chansons de son album Live au pas perdus.

Le mois se conclut par la présentation, le 30 novembre, de la pièce de théâtre Foreman, écrite par Charles Fournier et inspirée de son expérience sur les chantiers de construction.

Décembre

Le 8 décembre, Maryse Letarte, autrice-compositrice-interprète et musicienne, offrira aux gens les chansons de son album de Noël Des pas dans la neige.

L’humoriste Mike Ward livrera au public son cinquième one-man-show Noir le 10 décembre, lui qui était au départ dans la programmation Hiver-Printemps 2020.

La saison se termine avec le duo de danseurs contemporains Janie et Marcio, gagnants de la deuxième saison de l’émission Révolution, qui offrira aux spectateurs leur spectacle Syntonie.

Nouveauté

Les abonnées ont reçu ou recevront un lien qui leur permettra d’acheter leurs forfaits sur Internet.

Rappelons que le passeport vaccinal sera demandé à partir du 1er septembre.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet du Centre des arts.