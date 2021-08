Le variant Delta et la rentrée scolaire préoccupent la santé publique de la Côte-Nord

Avec la rentrée scolaire et la présence du variant Delta, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) de la Côte-Nord craint qu’une quatrième vague frappe la région.

La directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin, a de nouveau lancé un appel en faveur de la vaccination durant un point de presse tenu le 26 août. Selon elle, des hospitalisations dues à la COVID-19 mettraient une pression supplémentaire sur le réseau de la santé de la Côte-Nord qui déjà doit composer avec des coupures de services dans certains endroits.

Le directeur de santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, a lui aussi insisté sur l’importance de la vaccination face à la présence du variant Delta.

« Avec le variant Delta, les résidents de la Côte-Nord non vaccinés ont cinq fois plus de risques d’être infectés comparativement aux gens adéquatement vaccinés. En termes d’hospitalisation, les résidents non vaccinés ont 29 fois plus de risques d’être hospitalisés par rapport aux gens qui sont adéquatement protégés », affirme le Dr Fachehoun.

Jusqu’à maintenant, 84% des résidents âgés de 12 et plus sur la Côte-Nord ont reçu une première dose du vaccin. 76,5 % sont adéquatement vaccinés.

Le Dr Fachehoun précise que la cible de vaccination sur la Côte-Nord devrait être de 90 % pour atteindre un niveau de protection suffisant.

Isolement des contacts dans le milieu scolaire

Avec le retour des élèves sur les bancs d’école, la santé publique de la Côte-Nord a tenu à préciser les règles d’isolement si un cas était rapporté dans une classe.

Au niveau secondaire, s’il y a un cas dans une classe, les élèves adéquatement vaccinés et qui n’ont pas de symptômes n’auront pas à s’isoler. Ceux qui ne sont pas protégés devront faire un isolement de 10 jours. Tous les élèves du groupe devront subir deux tests de dépistage.

Au niveau primaire, s’il y a un cas dans une classe, les élèves qui n’ont pas de symptômes peuvent fréquenter l’école, mais à la fin des classes, ils doivent retourner en isolement à la maison. Tous les élèves du groupe devront subir deux tests de dépistage.