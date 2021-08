Le candidat du Parti libéral dans Manicouagan enfin connu

Le candidat du Parti libéral du Canada (PLC) dans la circonscription de Manicouagan, Thomas Gagné, lance sa campagne en vue des élections fédérales du 20 septembre.

Le développement économique et la diversification économique régionale sont des enjeux importants pour l’homme de 38 ans natif de l’Outaouais.

Pour lui, des enjeux prioritaires, mais plus spécifiques à la région, au sujet du transport sont le prolongement de la 138 à l’Est, le pont sur le Saguenay et le port de Baie-Comeau.

« Prioritaires, définitivement. Des engagements, je préfère attendre. On veut toujours être prudent. Moi, ce que je veux, c’est avoir une vision, entendre les gens, ce qu’ils ont à dire, mais pas leur faire de fausses promesses en campagne électorale. Je veux être à l’écoute de ces besoins-là », a mentionné Thomas Gagné à son lancement de campagne vendredi après-midi à Baie-Comeau.

« Dans le fond, ce qu’on entend beaucoup, c’est qu’on sent qu’il y a des dossiers des milieux de travail, on sent qu’il y a des dossiers au niveau socio-économique. On parlait un peu de Résolu. C’est des exemples ou on sent qu’il y a une certaine dévitalisation. Il y a des défis. Mais surtout, le gros thème c’est la relance économique. Là on a tous vécu une année et demie difficile avec la pandémie », soutient le candidat.

« Là vraiment, on doit être autour de la table des décisions pour parler de ce qui s’en vient, du futur, comment on va faire cette relance-là, comment est-ce qu’on va mettre le développement économique régional au cœur de cette relance-là. Pour ça, on doit être autour de la table, il faut partager », continue-t-il.

« Nous, on veut être à l’écoute des idées, on a besoin d’entendre ce que les gens on a dire. Moi, je veux le faire comme candidat, ici, dans Manicouagan, pendant la campagne, mais évidemment, on veut être autour de la table, après, au gouvernement aussi pour pouvoir le faire et vraiment amener les changements dont la région a besoin pour la relance économique », affirme Thomas Gagné.

Le porte-couleur libéral a l’intention de s’établir sur la Côte-Nord s’il est élu. « C’est certain. Moi, les gens de Manicouagan, s’ils me font confiance. Vraiment, ils vont voir quelqu’un qui va travailler comme député avec ardeur. Moi je connais bien Ottawa. J’ai travaillé beaucoup en politique avant. Ça fait 15-20 ans que je travaille là-dedans », assure le candidat, qui s’attend tout de même à ce que les élections ne soient pas facile dans le comté, puisque c’est un château-fort bloquiste.