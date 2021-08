Patience dans les entreprises, plaident les chambres de commerce de la Côte-Nord

Devant l’impatience de certains consommateurs dans les commerces par les temps qui courent, l’Alliance des cinq chambres de commerce de la Côte-Nord a cru bon de « transmettre une demande de tolérance, de bienveillance et d’empathie aux consommateurs envers les différentes entreprises de la région ».

La rareté de main-d’œuvre n’ira certainement pas en diminuant avec le retour des étudiants en classe. Le manque de personnel a de nombreuses conséquences, notamment celles de réduire les heures d’ouverture ou de ralentir le service.

« Les gens ne sont pas patients et les entrepreneurs sont à bout de souffle », fait valoir la directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM), Myreille Lalancette. « C’est facile, critiquer. »

Cette sortie des chambres de commerce s’est faite quelques jours après l’événement qui s’est déroulée au restaurant Mikes de Baie-Comeau à propos d’une question de pourboire, événement qui a enflammé les réseaux sociaux. La directrice assure que le communiqué aurait été publié même sans cet épisode, qui illustre toutefois bien à quel point les épidermes sont sensibles présentement.

Le regroupement des cinq chambres demande donc « de faire preuve de solidarité et de compréhension envers nos entreprises ». À bien des endroits, l’accueil et le service à la clientèle seront peut-être ralentis, ou bien l’attente est un peu plus longue. « Ça se peut que ce soit un peu plus long que d’habitude au restaurant ou à l’épicerie », ajoute Mme Lalancette.

En plus du retour en classe des jeunes qui occupent un emploi l’été, la période d’achalandage touristique n’est pas terminée sur la Côte-Nord. La patience est donc doublement de mise.

L’Alliance profite de l’occasion pour souligner que la rareté de main-d’œuvre existait bien avant la pandémie et que cette dernière n’a fait que l’exacerber, « mais aucune action ne semble avoir été prise pour la contrer. Il est impossible de parler de relance économique tant que nos entreprises et organisations seront confrontées à cette problématique », ajoute-t-on dans un communiqué.

En terminant, l’Alliance dit juger prioritaire « d’avoir un plan clair pour la main-d’œuvre qui va de pair avec le plan de relance ».