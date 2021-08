Un avis de grève a été déposé les 3 et 4 septembre, ce qui perturbera la traverse de L’Isle-aux-Coudres.

Traversiers : le syndicat des Métallos a déposé un avis de grève pour les 3 et 4 septembre

Le Syndicat des Métallos a annoncé de nouveaux moyens de pression après deux séances de conciliation de plus de 20 heures.

Les officiers mécaniciens et de navigation des traverses de Tadoussac, L’Isle-aux-Coudres, Sorel, Québec et Matane seront en grève du 3 septembre à 6 h au 5 septembre à 5 h 59. L’avis de grève, déjà validé par le Tribunal administratif du travail (TAT), a été transmis le 23 août dernier.

« Malgré qu’il ne s’était pas assis à la table de négociation depuis plus de huit mois, l’employeur refuse toujours d’avoir une discussion raisonnée sur les aspects monétaires », explique le représentant syndical, Luc Laberge. « C’est cet immobilisme de Québec qui cause des grèves et prend la population du Québec ainsi que les entrepreneurs de nos régions en otage ».