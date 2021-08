Décès de Dave Clements : un homme de coeur nous quitte

Homme dévoué pour le sport et pour le milieu communautaire de Sept-Îles, Dave Clements est décédé jeudi matin.

M. Clements, 51 ans, était le président de Greffe-toi à nous, organisme qui soutenait le don d’organes. Ses organes ont déjà été acheminés à Québec.

Le Septilien avait également pris la relève de la coordination de la campagne Opération Enfant Soleil chez Aluminerie Alouette au début de 2021. Il avait assisté son confrère Roch Beaulieu durant de nombreuses années.

Dave Clements a également consacré de son temps à l’Association du baseball mineur de Sept-Îles et de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, en plus d’autres implications dans le passé.

Il a laissé sa marque à plusieurs niveaux.

En mon nom et en celui du Journal Le Nord-Côtier, nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à ses proches, Mylène, Maxime, Janie, Joey, Denis et les autres membres de la famille ainsi qu’à ses amis.