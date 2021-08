Le Drakkar met la main sur Olivier St-Louis

Après son grand frère Brendan, voilà qu’Olivier St-Louis portera lui aussi l’uniforme du Drakkar. Le natif de Baie-Comeau, fils du responsable de l’équipement du club, Brian, a été échangé par les Saguenéens de Chicoutimi en retour d’un choix de 8e tour en 2024.

« Pour nous, c’est une façon de combler un besoin. On avait besoin d’un défenseur droitier qui bouge bien la rondelle », a indiqué le directeur général Pierre Rioux, qui se défend bien d’avoir fait l’acquisition de St-Louis simplement parce qu’il s’agit d’un produit local.

« Ça fait quatre games hors concours qu’on joue contre Chicoutimi, on a vu Olivier en masse et on est convaincu qu’il va nous apporter quelque chose », a-t-il ajouté à propos du jeune homme qui a fêté ses 17 ans en juillet.

« Par rapport à la dernière fois où on l’a vu jouer il y a deux ans (alors qu’il évoluait dans le circuit midget Espoir), il a pris de la maturité et il a grandi pas mal », d’enchaîner le dg. « Il va débuter la saison avec nous et comme avec les autres jeunes, on va travailler fort avec lui pour lui faire gagner son temps de glace », a conclu Rioux, qui dévoilera l’alignement partant du Drakkar en 2021-2022 après la rencontre de ce samedi soir contre Victoriaville.

Rappelons que St-Louis a été un choix de 10e ronde (182e au total) des Sags à la séance de sélection 2020.